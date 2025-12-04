「TWICE」101點燈寫紀錄 大巨蛋加場門票11點開搶

「TWICE」征服高雄世運主場館，2場共吸引11萬人朝聖。Live Nation Taiwan提供



韓國女團「TWICE」11月23日結束在高雄世運主場館舉辦的2場「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，明年3月21、22日轉戰台北大巨蛋，昨（2╱4）再驚喜加開20 日場次，門票今上午11點於拓元售票系統開賣，而昨晚6點至10點也躍上台北101北面外牆，成為「首組登上台北101打字點燈的國際團體」。

「TWICE」成為首組登上台北101打字點燈的國際團體。翻攝Live Nation Taiwan臉書

演唱會主辦單位Live Nation Taiwan繼在高雄推出「THIS IS FOR ONCE IN高雄」城市行銷企劃官方活動，將雷射文字秀打上「TWICE〈THIS IS FOR〉WORLD TOUR」攻佔大港橋、衛武營、中央公園捷運站1號出口、高雄流行音樂中心、愛河、高雄港旅運中心、美麗島捷運站等7大地標後，再獻給台北ONCE（粉絲名稱）大驚喜。

昨晚祭出震撼亮點「THIS IS FOR ♥ONCE♥」投放於台北101北面外牆，2顆愛心以「動畫」方式亮起，可愛又霸氣，為「TWICE」寫下全新里程碑，更成為打卡熱點。

