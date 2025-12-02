TWICE 2026攻台北大巨蛋！今日開搶 錯過「還有一時間」網：鬧鐘設起來

記者林宜君／台北報導

TWICE將在2026年登上台北大巨蛋。（圖／翻攝自TWICE FB）

台灣粉絲盼了整整十年，終於等到韓國人氣女團TWICE再度來台！繼今年在高雄世運主場館引爆秒殺熱潮後，官方正式宣佈，TWICE將在2026年登上台北大巨蛋，不僅刷新「韓國女團首度攻蛋」紀錄，也將成為明年最受矚目的大型演唱會之一。相關售票資訊終於曝光，讓ONCE們全都緊盯開賣時間，生怕再次槓龜。

韓國大勢女團TWICE今年9月30日，官方宣布展開《THIS IS FOR WORLD TOUR PART 2》，巡演將陸續前往美國、歐洲與英國等地區。最讓台灣粉絲驚喜的是，巡演唯一的亞洲站落在台北，確定於2026年3月21日與3月22日於台北大巨蛋連開兩場，這也是她們首次在台北開唱。

TWICE 2026再來台。（圖／翻攝自TWICE FB）

TWICE今年在高雄開唱時，兩場門票皆在短時間內售罄，讓大批ONCE扼腕不已。因此這次原訂一場的大巨蛋演唱會，主辦單位最終追加至兩場，希望讓更多粉絲能圓夢。英國媒體與韓國娛樂圈亦相當關注，因為TWICE將成為第一個在台北大巨蛋開唱的韓國女團，意義相當指標性。

主辦單位理想國已公布完整售票資訊。12月2日將率先開放Live Nation Taiwan會員預售，同日三星用戶也能透過三星Fan Club取得保留席次。拓元售票全面開賣時間則落在12月4日上午11點整。由於上一輪演唱會秒殺紀錄猶在，粉絲紛紛提醒彼此「鬧鐘先設起來，不然又要哭了」。官方也特別指出，更多舞台細節、周邊商品與座位圖將陸續公開，呼籲粉絲鎖定主辦與TWICE官方管道，以免錯過最新資訊。這場久違的雙蛋巡迴台北場，被外界預期將再次掀起搶票大戰。

