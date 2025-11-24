TWICE 9缺1！子瑜：彩瑛很自責 明年3月大巨蛋「全員到齊」

韓團TWICE連續兩天在高雄開唱，最終場ONCE們好不捨，台上周子瑜也忍不住哽咽。（圖／讀者提供）





韓團TWICE連續兩天在高雄開唱，最終場ONCE們好不捨，台上周子瑜也忍不住哽咽，姐姐們立刻環抱安慰，另外周子瑜也透露明年將在大巨蛋開唱，她和這次因病缺席的彩瑛約好台北場一定要來，而主辦方也立刻公布消息，日期訂在明年521、522。

高雄演出最後一晚TWICE加碼安可曲，TT的音樂一響起全場沸騰。

韓團TWICE：「這是獻給我所有的姐妹們，那些總是不夠被看見的女孩，如果妳曾被辜負，那這首歌就是妳的，快把音樂開大。」

接近三小時的演唱會，熱門歌曲一首接一首，第二天滿場5.5萬粉絲同樣超級熱情，應援聲震翻世運。

韓團TWICE：「像糖果般甜蜜的感覺，像翱翔於天際的感覺，我好想知道，愛情是什麼。」

第二場演唱會志效同樣貼心牽起子瑜的手跑到舞台前方，這一幕感動ONCE們，TWICE出道十年首度來台，粉絲們等了好久，積累的熱情一次爆發，尤其要大力應援周子瑜，而子瑜也罕見烙台語，讓粉絲們聽了好嗨。

韓團TWICE成員周子瑜：「哇系子瑜，哇揪想你欸，你甘有想我，有～～。」

演唱會接近中後段，子瑜和粉絲們分享這次好不容易回來開唱的激動情緒。

韓團TWICE成員周子瑜：「在昨天表演之前，的前一個晚上，我有跟媽媽先碰面，其實我媽比我還要緊張，她說她覺得，像在嫁女兒一樣，一開始真的感覺很不真實，因為媽媽我又更緊張了，非常的開心，無法用言語形容。」

演出接近尾聲時許多ONCE都好捨不得，不過除了感動和開心，演出間也出現插曲，左側舞台疑似太滑，有舞者因此而滑倒，細心的Sana立刻拿一條毛巾來救援，讓成員們擦腳，照顧成員的貼心舉動超級暖心。



