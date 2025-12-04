TWICE Mina一套牛仔迷你洋裝美炸全網、大秀性感鎖骨，連1公里表參道燈海都變背景！

（圖／品牌提供）

東京冬季最迷人的景象，除了飄雪，就是表參道那一整公里被燈海包圍的夢幻大道。今年的 OmotesandoIllumination再度點亮整個冬夜，而最矚目的亮點還有FENDI 品牌大使Mina。在 2025 FENDI Omotesando Illumination 點燈儀式 上，Mina以一身優雅又帶點俏皮的造型登場，美出新高度！

今年FENDI與表參道攜手合作，將品牌標誌性的FENDI Yellow化作LED光芒，從神宮前一路延伸至表參道十字路口，共同打造長達 1 公里的金色星河。

然而這次點燈瞬間，全場目光被Mina奪走。身穿FENDI 2026早春系列牛仔迷你洋裝，完美示範了“高級可愛”穿搭法則～平口設計、直接讓鎖骨線條成為主角，療癒又高級。露出美麗性感香肩、顯瘦效果好到令人想立刻搜同款。短裙長度剛剛好，露出筆直美腿，是冬季派對必勝範本。

而最讓人尖叫的是她的配件組合—手拎 FENDI 的水星藍 Peekaboo Mini，小巧亮眼，配上溫柔的牛仔藍形成低調又精緻的和諧感。再加上可愛的ITO愛犬吊飾，從高奢精品瞬間轉換成充滿個性的Mix & Match，讓整體造型多了一點玩味、一點少女心。

在金色燈海下，Mina不只是一位品牌大使，她像是在替冬季的FENDI女孩下註腳—優雅可以很輕鬆、華麗可以很日常，而精品不再只是正式場合的專屬品，而是每一個重要時刻都能陪伴你的風格亮點。

