Twice Sana、IU穿搭必備長型包！8款推薦：Prada約會出遊都超加分、LV率性又充滿辨識度
潮流瞬息萬變，但有些單品一出現就註定成為焦點！而來到2025年秋冬，最強勢回歸的，就是時尚圈口耳相傳的「長型包」！從韓流女神IU到人氣女團Twice的Sana，紛紛以此包為造型亮點，完美詮釋簡約卻不單調的時尚態度。從Bottega Veneta的簡約高級感、Prada的復古腋下包，到Loewe的質感設計...各大品牌都推出讓人心動的款式。本篇為大家一次整理本季秋冬必收的8款「話題長型包」，如果還沒入手，真的要加快腳步囉〜
2025年秋冬長型包推薦1：Chanel
這會兒〜Chanel把滿滿的少女心都裝進了這款粉紅色的纖長斜紋軟呢包裡！粉嫩的色調超級甜美，軟呢材質摸起來超舒服又有質感，讓整個造型瞬間少女感爆棚。不管是日常穿搭還是約會造型，揹上它立刻讓人感覺浪漫又有型。再加上經典的皮革穿鍊帶和雙C開釦，簡直就是香奈兒的夢幻逸品，輕鬆抓住所有人的目光！（商品價格約：NTD 218,500）
2025年秋冬長型包推薦2：Prada「Bonnie」
Prada一直很擅長將時尚美學融入日常，而「Bonnie」系列包款，便是那種每天都揹不膩、愈看愈喜歡的存在。輕巧有質感，修長的線條搭配纖細手柄，不只是外型好看，實用性也沒話說，內部空間夠用、拉鍊口袋可以放小東西，日常使用完全沒問題，相信無論是上班、約會還是出遊…肯定都超加分，整體氣質馬上升級。（商品價格約：NTD 93,000）
2025年秋冬長型包推薦3：Loewe「Amazona」
在全新一季的發表中，Loewe將經典的「Amazona」包款重新演繹，刻意拉長的輪廓設計搭配標誌性掛鎖，成為一眼就讓人認出的時髦焦點。這款包選用柔軟納帕小牛皮製成，手感細膩、質感出眾，正、反面鑲嵌的方形圖案靈感，則源自色彩藝術家約瑟夫 · 艾伯斯（Josef Albers）的代表作《Homage to the Square》，將現代藝術語彙巧妙融入包身設計中。不只是經典重現，更是該聯名系列的藝術亮點，將極簡美學與實用設計完美融合，讓每一次穿搭都多了一份從容而獨特的態度。（商品價格約：NTD 148,000）
2025年秋冬長型包推薦4：LV「Pochette Vibe」
經典的Loius Vuitton「Vibe」包包系列推出了小型的纖長版本，剛剛好的尺寸，成為日、夜都能陪伴的理想包款。柔軟的黑色小羊皮帶著低調光澤，觸感細緻，一上肩就能感受到它的輕盈與質感。搭配搶眼的銀色金屬鏈帶和Monogram老花Logo細節，既率性又充滿辨識度，特別是那對比鮮明的吊牌和包包側邊的Circle標誌，也讓整體的穿搭風格多了幾分個性及態度。（商品價格約：NTD 77,500）
2025年秋冬長型包推薦5：Alaïa「Le Teckel」
緊身衣之王Alaïa，所推出的這一系列「Le Teckel」單肩包，名字聽起來有點耳熟？沒錯，就是法文的「臘腸犬」，包包本人的修長扁型設計，也真的像極了那可愛又有型的小狗。選用柔滑的牛皮製成，質感及手感細緻，包柄上還有一個Logo行李牌，低調又有辨識度。包身簡約俐落，容量也剛好，日常出門手機、錢包、補妝小物通通放得下。無論是上班還是週末約會，都很好搭，屬於那種怎麼背都不會出錯的款式。而儘管品牌在台灣目前尚無專櫃，但好消息是，像 Net-A-Porter、MyTheresa…等國際知名的網購平台都能買著，而且都可以直寄台灣喔〜入手其實超方便的啦！（商品價格約：NTD 101,567）
2025年秋冬長型包推薦6：Dior「Lady D-Joy」
這款纖長版的「Lady D-Joy」包，完美詮釋了Dior對於典雅與美麗的獨特詮釋，既精緻又時尚，同時又擁有經典美學的最佳代表。奶油白的羊皮質感柔軟細膩，搭配一眼識別的「Cannage」藤格紋縫線，細節滿分。淡金色的「D.I.O.R.」金屬吊飾，低調又有質感，為整體造型增添一抹優雅光芒。其可拆卸的皮革背帶，更讓人無論是手提、肩背或斜背都超方便，隨心搭配各種日常造型，完美貼合每個時刻的風格需求。（商品價格約：NTD 175,000）
2025年秋冬長型包推薦7：BV「Andiamo」
這款出自Bottega Veneta的「Andiamo」長方形手拿包真的太美了，完全是愈看愈有韻味、愈用愈上癮的設計！它用的是經典的Intrecciato編織皮革，手感超細緻，一摸就知道是有質感、有故事的皮革。而這款最讓人心動的是這三種撞色的搭配，在冷調中又帶點柔和的層次感，整體低調又不失個性，真的超百搭。至於包包正面的Knot金屬結釦也很有辨識度，不走浮誇Logo，而是帶點設計巧思的那種小細節，默默散發品味。儘管這款是手拿包，但容量可比想像中還實用，日常小物絕對都塞得下，無論日常穿搭還是約會、聚會，都撐得起場面。（商品價格約：NTD 107,600）
2025年秋冬長型包推薦8：Max Mara
對每天在辦公室與生活之間切換的職場女生來說，一款好看又實用的包真的太重要了！就像這次介紹的Max Mara單肩包，便是完美詮釋品牌一貫低調優雅，同時兼具質感的首選。義大利製造，選用柔軟皮革，手感很好，整體輪廓修長俐落，加上可拆卸的行李吊牌和棕色滾邊，小細節超加分。雖然看起來很輕巧，但容量其實很剛好，手機、鑰匙、卡包通通放得下，日常通勤完全沒問題。是懂得生活質感的讀者們，絕對會愛的實用包款！（商品價格約：NTD 62,843）
