TWICE11/22、23高雄開唱 高鐵加開北上夜間車次11/8開賣

Cygames 旗下多媒體企劃《賽馬娘 Pretty Derby》，在今年 10 月舉辦了 6 週年線下活動和 LIVE 演唱會，吸引近 4 萬人參加。卻沒想到驚傳合作的花籃廠商 Frasta 擺爛，導致粉絲們花大錢訂製的祝賀花籃成品極其陽春，甚至有多處損壞，引發大量粉絲不滿並在社群媒體上炎上。然而最後 Frasta 無法處理退款，Cygames 宣布在介入和協調後，他們會代表受影響的粉絲進行退款。

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前