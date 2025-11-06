TWICE11/22、23高雄開唱 高鐵加開北上夜間車次11/8開賣
台北市 / 林彥廷 綜合報導
超人氣南韓女團 TWICE 將於11月22、23兩日在高雄國家體育場 (世運主場館) 舉辦《<THIS IS FOR> WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》演唱會。台灣高鐵公司今（6）日表示，22及23兩日夜間增開北上列車，增開車次於11/8（六）凌晨零時起開放購票。
台灣高鐵公司表示，高鐵公司將於11/22（六）及11/23（日）夜間增開北上列車，增開車次於11/8（六）凌晨零時起開放購票，旅客可透過「T-EX行動購票」App（內含智慧語音訂票功能）、網路訂票及高鐵合作便利商店，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機購買車票。敬請乘車旅客留意到站時間，並預先安排到站後之交通接駁，以確保行程順暢。
▲ 圖片翻攝自 高鐵 官網
