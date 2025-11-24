TWICEx伍佰同日開唱！港都2天湧18萬人 產值衝5億

TWICEx伍佰同日開唱！港都2天湧18萬人高市府經發局預估產值衝逾5億。高市府提供



南韓女團TWICE上週末（22、23 日）在高雄世運主場館開唱，吸引大批粉絲湧入，同時間也有伍佰＆China Blue及多場演出活動，包括高流、衛武營與駁二等地皆人潮踴躍，2日共吸引逾18萬人次造訪，高雄捷運22日單日運量達35萬人次創今年新高，各大商圈與夜市也明顯受惠，市府預估帶動逾5億元觀光產值。

業者表示，TWICE 與伍佰雙開唱對城市帶來強大經濟效益，從旅宿、餐飲、夜市至酒吧皆出現明顯增幅；市府同步推出「全市應援」活動，包括7大地標雷射燈光秀、人行號誌彩蛋與左營站主視覺布置，並與業者合作推出多項優惠。值得一提的是，TWICE成員也驚喜參與捷運進站語音錄製，成為粉絲熱議亮點。

廣告 廣告

六合夜市、青年夜市攤商指出，自週五起人潮持續湧入，除台灣粉絲外，也有大量來自日韓、港澳與東南亞的遊客前往消費，營業至凌晨仍呈現擁擠景象；有攤商表示，因自身是TWICE粉絲，即使沒搶到門票，也特別推出加碼優惠以回饋到訪的歌迷。

餐酒館也出現明顯成長，高雄10家店聯合推出「ALCOHOL FREE 最甜酒吧應援」活動，以TWICE歌曲命名多款特調，憑票根可享買一送一等優惠，帶動訂位量大幅攀升，有業者形容熱度「媲美跨年」。

中央公園商圈則於週五舉辦前夜祭「K-POP Random Dance」，吸引逾千名粉絲到場，周邊店家連續3日舉行After Party，業績相較平日週末成長近5成。

市府提醒，目前發放的商圈夜市優惠券使用期限至明年2月28日，鼓勵民眾可再度造訪高雄。緊接著12月，高雄將迎來《2025 亞洲明星盛典 AAA》，屆時預料將再度吸引大量粉絲到訪，持續帶動城市觀光能量。

更多太報報導

噎到？港婦高雄吃饗食天堂Buffe一度無心跳 救護到場沒異物

等17年終迎進展！捷運局：大寮林園線最快明年初報交通部

台灣有事論引中日緊張 陳其邁表態「高市挺高市」