TWNIC推數位信任升級 防公益募款網站遭冒名詐騙

（中央社記者趙敏雅台北16日電）網路釣魚詐騙已衝擊公益團體信任，財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）近期推出「org.tw 數位信任升級計畫」，免費開放非營利組織（NPO）申請「綠色域名認證」及「監控示警服務」兩大資安服務，提升大眾對NPO網站的信任度，並強化整體數位信任環境。

有鑑於公益團體募款網站常遭偽冒濫用，TWNIC於10月底開始推動「org.tw 數位信任升級計畫」，針對org.tw類型的網域名稱，免費提供「綠色域名認證」及「監控示警服務」，協助台灣依法登記或設立的財團法人、非營利社團法人、其他非營利團體組織或行政法人；外國非營利組織依其本國法設立登記者等，強化網站身分識別。

TWNIC執行長余若凡表示，面對釣魚網站快速成長，最有效的方式是讓民眾能夠辨識網域名稱，尤其公益團體多仰賴線上捐款，近年卻頻繁遭詐騙集團偽冒募款網頁，信任度遭受衝擊，因此希望透過強化「org.tw」的信任機制，使民眾安心點擊。

在綠色域名認證服務上，余若凡說明，註冊人申請後，TWNIC將針對域名註冊資料及身分文件進行審核，將核發該網域名稱綠色域名認證，並在TWNIC官方WHOIS查詢頁面顯示「本網域名稱已通過.tw綠色域名認證」。這項服務有助於提升網站真實性與可靠性，目前已有近100筆申請。

監控示警服務方面，目前約70筆完成申請，余若凡指出，構想源於TWNIC協助政府監控普發現金1萬元官方網站相似域名，此服務中TWNIC將結合人工智慧（AI）輔助，讓NPO選定org.tw域名50筆註冊監控清單，服務啟用後，TWNIC將每天追蹤域名註冊資料庫，掌握潛在可能的搶註或仿冒行為，即時發出警報。

余若凡強調，「詐騙後才發現，傷害已經造成，信任很難重新建立」，TWNIC希望透過監控示警服務，及早提醒NPO確認近似域名是否為惡意使用，降低被用於詐騙的風險。（編輯：林淑媛）1141216