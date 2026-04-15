白沙屯媽祖北返回鑾 進香現場實況、目前位置一次看
「TWQR Inbound」行動支付正式啟用 邁向「跨境雙向支付時代」
【記者許麗珍／台北報導】行動支付跨境合作再展歷史新頁！財金公司、銀行公會及電支公會與首波來台的日本PayPay、新加坡NETS境外合作夥伴，共同宣布「TWQR Inbound」服務正式啟用，宣告我國QRCode共通支付標準「TWQR」，已整合國內銀行、電支機構二大支付體系，即日起與日本、新加坡國際錢包攜手合作，象徵我國行動支付正式邁向「跨境雙向支付時代」。
根據觀光署統計資料，去(2025)年來台旅客總人數已達到857萬人次，較前(2024)年成長了9%，其中台、日、星三國地理位置鄰近，不僅是重要的經貿合作夥伴，民間的交流互動更是無比密切，日本更是來台旅客數量最多的國家。藉由我國金融業與日本、新加坡共同推動「TWQR」行動支付服務，不僅是台日星金融合作的一大躍進，更具重大的指標意義，台灣可以藉由支付網絡來連結世界。
「TWQR Inbound 服務」的啟用，象徵我國行動支付正式邁向「跨境雙向支付時代」，國際旅客來台觀光旅遊，不再需要苦惱換匯、找零問題，直接使用原本慣用的國外行動支付錢包，就可以在全台標示有「TWQR」商店消費購物，從四大超商、百貨公財金資訊股份有限公司司、免稅商店、珍珠奶茶、在地商圈到夜市小吃，彈指間就可完成掃碼支付，大幅提升商家收款便利性，進一步帶動商業經濟嶄新動能，讓每一位來台旅客都能像自己國家一樣方便消費。
財金公司董事長林國良表示，過去，國際旅客來台，常面臨換匯不便、小額支付困難的問題。現在開始情況將徹底改變，隨著『TWQR Inbound』服務啟用，未來國際旅客來台，不再需要苦惱換匯、找零，只需要掃碼，說走就走，隨時都可以來台感受美麗與活力；這不只是單純支付功能的開通，更是台灣、日本、新加坡等鄰近國家，數位金融服務合作的重要里程碑。因為有所有參與金融同業齊心努力，才得攜手建構一個高度友善的跨境支付服務，讓觀光旅遊就像在家鄉消費一樣，方便、快速、無差別。
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