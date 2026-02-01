TWS世巡高雄不忘「撒嬌」 YOUNGJAE唱〈修煉愛情〉嗨翻

男團TWS在高雄流行音樂中心舉辦世巡演唱會。（圖／讀者提供）





PLEDIS娛樂旗下被譽「清爽男團」的TWS昨（31日）於高雄流行音樂中心（海音館）展開其首次世界巡迴演唱會《24/7：WITH：US》高雄站，雖然 JIHOON（志薫）因故缺席本次演出，但SHINYU（申惟）、DOHOON（道勳）、YOUNGJAE（英宰）、HANJIN（韓振）、KYUNGMIN（炅潣）五位成員仍以百分之兩百的能量，帶給高雄粉絲一個充滿感動與熱情的夜晚。

《24/7：WITH：US》由開場曲〈Oh Mymy : 7s〉揭開序幕，接連演唱〈Freestyle〉、〈Double Take〉與熱門作品〈plot twist〉，TWS以充滿活力的刀群舞登場，瞬間點燃全場氣氛。

廣告 廣告

為了拉近與高雄42（SAI，粉絲名）的距離，成員們不僅展現誠意十足的中文問候，還向粉絲甜喊「漂亮」、「可愛」、「我愛你們」，引起台下42們尖叫聲不斷。

男團TWS在高雄流行音樂中心舉辦世巡演唱會，YOUNGJAE翻唱一小段林俊傑的經典歌曲〈修煉愛情〉。（圖／讀者提供）

男團TWS在高雄流行音樂中心舉辦世巡演唱會，YOUNGJAE翻唱一小段林俊傑的經典歌曲〈修煉愛情〉。（圖／讀者提供）

除了演唱多首代表作之外，TWS在唱到〈hey! hey!〉時，還特別準備一段中文版本，作為送給高雄粉絲的驚喜禮物 。值得一提的是，YOUNGJAE更特別翻唱一小段林俊傑的經典歌曲〈修煉愛情〉，深情又標準的發音與細膩唱功引發全場尖叫 ，成為港都限定驚喜。

男團TWS在高雄流行音樂中心舉辦世巡演唱會，成員和粉絲一起為DOHOON慶生。（圖／讀者提供）

男團TWS在高雄流行音樂中心舉辦世巡演唱會，成員和粉絲一起為DOHOON慶生。（圖／讀者提供）

整場演唱會進行中，成員們時不時的為1月30日生日的DOHOON說「生日快樂」，並在接近演唱會尾聲時，背景音樂響起了〈Happy Birthday〉和42們一起補慶祝，全場數千名粉絲同步舉起手幅應援，DOHOON驚喜又感動的感謝大家祝福。

男團TWS在高雄流行音樂中心舉辦世巡演唱會。（圖／讀者提供）

男團TWS在高雄流行音樂中心舉辦世巡演唱會。（圖／讀者提供）

生日驚喜後，演唱會節奏再次拉高，TWS接連帶來多首巡演重點舞曲，其中，包含近期夯翻全球的代表作〈OVERDRIVE〉，展現團體高度整齊的舞臺表現力。變化多端的燈光與視覺設計，以及粉絲應援聲與節拍完美呼應，讓海音館宛如一座不間斷跳動的青春現場。



【更多東森娛樂報導】

●金鍾國鬆口結婚契機 親揭愛妻身分

●曾遭追上億稅務 金泰希千萬豪宅遭查封...公司發聲了

●激戰4年突喊引退！日本人氣女優「曝未來動向」每週見一次

