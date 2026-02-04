TWS演唱會後台合拍「撒嬌舞」遭砲轟 郁欣展高EQ回應了

【緯來新聞網】南韓人氣男團TWS近日在高雄流行音樂中心舉辦演唱會，一段與百萬網紅郁欣（Ivy）拍攝的舞蹈挑戰影片曝光，引發TWS粉絲質疑砲轟為什麼能進後台。事實上，TWS官方也轉發該影片，郁欣則於社群媒體表示是「受邀合作」，並非蹭熱度，不少網友也出面要TWS狂粉們別再謾罵攻擊郁欣。

郁欣和TWS合拍「撒嬌舞」遭砲轟。（圖／翻攝IG）

郁欣在台灣以舞蹈短片創作者身分聞名，來自屏東的她10歲即曾與周杰倫合作MV《Try》，該曲為《功夫熊貓3》全球主題曲。15歲起經營社群媒體，目前在抖音擁有逾130萬追蹤者。她也曾與南韓歌手朴載範（Jay Park）拍攝合作影片，翻跳BLACKPINK成員JISOO的〈FLOWER〉影片突破千萬觀看。



郁欣非演出人員或媒體，卻能進入後台與TWS拍攝影片。部分粉絲質疑後台應限於工作人員與特定受邀者，此舉破壞偶像與粉絲間公平互動的默契，儘管此次事件爭議不斷，郁欣遭攻擊後在Threads發文表示「我很好，謝謝大家關心」，並強調支持者的正面力量，呼籲外界持續傳遞善意。她以「peace & love」作結，展現低調回應的態度。

