TWS變5人團？預告封面中國成員「被消失」 粉怒了

男團TWS中國籍成員HANJIN（韓振）疑似被公司針對。（圖／翻攝自TWS X）





韓國男團TWS出道就憑藉〈plot twist〉爆紅，近日再以「撒嬌舞」的〈OVERDRIVE〉掀起討論。不過昨（8日）官方社群公開日文單曲〈Nice to see you again（はじめまして）〉的韓文版歌曲，預告封面直接變成5人團引發爭議。

男團TWS公開單曲〈다시 만난 오늘（再次相遇的今天）〉預告封面，HANJIN（韓振）完全被DOHOON（道勳）擋住。（圖／翻攝自TWS X）

TWS將於今日18（KST）公開單曲〈다시 만난 오늘（再次相遇的今天）〉，官方社群也曬出了預告封面，沒想到中國籍成員HANJIN（韓振）完全被成員擋住，直接惹惱不少42（粉絲名）。

42們指出從20秒預告中，可以看見存在6人均出現的畫面，但公司刻意選用HANJIN被隊友DOHOON（道勳）擋住的站位作為封面，認為是經紀公司Pledis的有意針對。

42（粉絲名）們找出多張公司針對HANJIN的照片（圖／翻攝自X）

除了此次預告照，42們也找出了許多HANJIN頻繁被安排在最側邊、燈光昏暗處或是如此次〈다시 만난 오늘（再次相遇的今天）〉被隊友擋住的站位。



