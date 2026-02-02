TWS開唱突全黑！粉絲手電筒支援超狂 申惟直呼：和我結婚吧

韓國新生代男團TWS。（圖／D-SHOW提供）





韓國新生代男團TWS《TWS TOUR ‘24/7:WITH:US’》巡迴演唱會自首爾啟程，最終站選在高雄，昨（1日）在高雄流行音樂中心海音館舉辦第二場演出，連續兩天皆吸引大批42（粉絲名）到場支持，在滿滿應援聲與合唱中，42和TWS走完這趟意義非凡的巡迴旅程。

韓國新生代男團TWS來台舉辦《TWS TOUR ‘24/7:WITH:US’》巡迴演唱會。（圖／D-SHOW提供）

演出由開場曲〈Oh Mymy : 7s〉震撼揭幕，隨後接連帶來〈Freestyle〉、〈Double Take〉與成名曲〈plot twist〉，瞬間點燃全場高能量氣氛，讓現場尖叫聲此起彼落。中段更以俐落帥氣的舞臺風格，演唱〈Lucky to be loved〉、〈마지막 축제 （最後的慶典)〉與〈Comma,〉等曲目，不止展現充滿力量又整齊劃一的「刀群舞」實力，也展現成員們穩定且成熟的唱跳實力。尤其唱到〈hey！hey！〉、〈If I’m S, Can You Be My N？〉時，粉絲的應援聲響徹海音館，更與舞臺旋律完美契合。

雖然現場一度暗燈停止演出，不過在42的手電筒應援下也成功度過，而高流對於場館發生暗燈意外，也發聲澄清非電力問題，「於高流海音館舉行的TWS演唱會，在高流電力系統與場館設備一切正常運作的條件下，演出過程中之狀況經主辦單位說明，一切為依現場演出所進行之必要調整，主辦單位同時也澄清並非停電，對於造成粉絲誤解亦致上歉意，感謝粉絲支持和各界關心。」

韓國新生代男團TWS現場和42（粉絲名）情話綿綿。（圖／D-SHOW提供）

演出現場少不了「情話綿綿」的告白環節，現場充滿了濃濃的甜蜜氛圍。為了向臺灣粉絲表達愛意，成員們現場向成員HANJIN討教，用誠意滿滿的中文展開情話攻勢。HANJIN（韓振）溫柔喊出「和我在一起吧」，YOUNGJAE（英宰）則深情告白「親愛的，我愛你」，SHINYU（申惟）更語出驚人地說出「和我結婚吧」，引發全場暴動。DOHOON（道勳）與KYUNGMIN（炅潣）也不甘示弱，分別以「我想你」與甜蜜的「姊姊，和我在一起吧」融化粉絲的心。

在談話環節中，成員們輪流分享連續兩天站上高雄舞臺、以及迎來巡演最終場的心情。大家一致表示，能在港都感受到如此熱情而真誠的支持，為這趟巡演留下非常深刻的回憶，也感謝粉絲一路的陪伴。

HANJIN率先感性表示：「今天真的感到很幸福。」簡單一句話，道出站上最終舞臺的滿滿感動。DOHOON則向粉絲表達深深感謝，坦言雖然演出即將結束，但未來一定還會有很多演唱會，要一直一起走下去。SHINYU表示多虧42們的應援，才能在巡演期間創造這麼多愉快回憶，希望大家能一直好好享受舞臺到最後；KYUNGMIN 則形容當天的歡呼聲與應援是「歷史級」，承諾會在剩下的舞臺全力以赴，帶給大家難忘的夜晚。YOUNGJAE表示感謝大家一起參與這個結尾，也希望成為大家美好的回憶，並用中文誠意滿滿的說「謝謝你們來看我們的演唱會！」

最後，成員們語帶不舍地分享巡演結束的心情，HANJIN透露雖然JIHOON（志薫）未能到場，但直到上臺前雙方都保持聯絡，並代轉JIHOON對粉絲的愛。SHINYU分享在舞臺上因為粉絲整齊又熱情的應援，完全感覺不到疲累。已經迎來第21場演出的 DOHOON 則感性表示，人生有了TWS和42感到非常幸福。YOUNGJAE 則承諾未來一定會六個人一起站在這個舞臺，請大家多多期待TWS的活動。

忙內KYUNGMIN回憶起抵達高雄的第一刻就感受到滿滿的愛，並在臺上感謝成員們的照顧。HANJIN則為巡演下了最動人的批註：「這次巡演雖然結束了，但我們和42的故事不會結束，因為 TWS 才剛開始！」並感謝所有參與這次巡迴演唱會的工作人員與42們。

安可環節中，TWS再次回到舞臺帶來〈OVERDRIVE〉重返舞臺，成為為本地粉絲準備的獨家驚喜。TWS成員因捨不得離開，反覆在延伸舞臺與粉絲近距離道別，TWS不敵現場粉絲熱情呼喊，安可環節直飆四安，感謝連續兩天以來的支持與陪伴，承諾未來會帶著更多成長後的樣貌再次回到這裡。

隨著周日最終場順利落幕，《TWS TOUR ‘24/7:WITH:US’》也正式完成全亞洲巡迴。從首爾出發、一路走過多座城市，TWS 在高雄留下屬於青春、音樂與陪伴的深刻記憶。兩天演出不僅展現團體穩定成長的舞臺實力，也再次證明 TWS 與粉絲之間緊密而真誠的情感連結，讓《24/7:WITH:US》成為一段值得反復回味的巡演旅程。



