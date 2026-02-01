TWS首次世巡高雄開唱「替DOHOON慶生」 YOUNGJAE驚喜獻唱〈修煉愛情〉

TWS本週末在高雄開唱。（讀者提供）

「南韓新世代清爽男團」TWS昨（1月31日）於高雄流行音樂中心（海音館）盛大展開首次世界巡迴演唱會「24/7：WITH：US」高雄站，雖然成員JIHOON 因故缺席本次演出，但 SHINYU、DOHOON、YOUNGJAE、HANJIN、KYUNGMIN五位成員仍以百分之兩百的能量，帶給高雄粉絲一個充滿感動與熱情的夜晚。

演出由開場曲〈Oh Mymy : 7s〉揭開序幕，隨後接連演唱〈Freestyle〉、〈Double Take〉與熱門作品〈plot twist〉，以充滿活力的刀群舞登場，瞬間點燃全場氣氛 。為了拉近與高雄42（粉絲名）的距離，成員們不僅展現誠意十足的中文問候，向粉絲甜喊「漂亮」、「可愛」、「我愛你們」，引起台下42們尖叫聲不斷。

值得一提的是，YOUNGJAE更特別翻唱一段林俊傑的經典歌曲〈修煉愛情〉，深情又標準的發音與細膩唱功引發全場尖叫 ，成為港都限定驚喜。

整場演唱會進行中，成員們時不時的為前天生日的DOHOON祝賀生日快樂，並且在接近演唱會尾聲時，背景音樂響起〈Happy Birthday〉和42們一起補祝DOHOON的生日。全場數千名粉絲同步舉起手幅應援，DOHOON又驚又喜也感動滿滿，謝謝大家的祝福！讓台下不少粉絲感動萬分。

生日驚喜後，演唱會節奏再次拉高，TWS接連帶來多首巡演重點舞曲，其中包含近期憾動全球的代表作〈OVERDRIVE〉，展現團體高度整齊的舞臺表現力。成員在舞臺前後穿梭，搭配變化多端的燈光與視覺設計，讓每一首歌曲都像獨立的舞臺篇章，粉絲的應援聲與節拍完美呼應，也不禁讓人期待高雄第二天的演出。





