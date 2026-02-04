TWS高雄巡演最終場完美落幕 成員甜蜜告白「和我結婚吧」

TWS首次巡迴演唱會在高雄完美落幕。（D-SHOW提供）

韓國新生代人氣男子團體 TWS 於1日下午再度站上高雄流行音樂中心海音館，舉辦《TWS TOUR ‘24/7:WITH:US’ IN KAOHSIUNG》巡迴演唱會第二場演出，也為本次橫跨多座亞洲城市的巡演畫下溫暖而完整的句點。

演出由開場曲〈Oh Mymy : 7s〉震撼揭幕，隨後接連帶來〈Freestyle〉、〈Double Take〉與成名曲〈plot twist〉，瞬間點燃全場高能量氣氛，讓現場尖叫聲此起彼落。中段更以俐落帥氣的舞臺風格，演唱〈Lucky to be loved〉、〈最後的慶典)〉與〈Comma,〉等曲目，不止展現充滿力量又整齊劃一的「刀群舞」實力，也展現成員們穩定且成熟的唱跳實力。尤其唱到〈hey！hey！〉、〈If I’m S, Can You Be My N？〉時，粉絲的應援聲響徹海音館，與舞臺旋律完美契合。

演出現場少不了「情話綿綿」的告白環節，現場充滿了濃濃的甜蜜氛圍。為了向臺灣粉絲表達愛意，成員們現場向成員 HANJIN 討教，用誠意滿滿的中文展開情話攻勢。HANJIN 溫柔喊出「和我在一起吧」，YOUNGJAE 則深情告白「親愛的，我愛你」，SHINYU 更語出驚人地說出「和我結婚吧」，引發全場暴動。DOHOON 與忙內 KYUNGMIN 也不甘示弱，分別以「我想你」與甜蜜的「姊姊，和我在一起吧」融化粉絲的心。

在談話環節中，成員們輪流分享連續兩天站上高雄舞臺、以及迎來巡演最終場的心情。大家一致表示，能在港都感受到如此熱情而真誠的支持，為這趟巡演留下非常深刻的回憶，也感謝粉絲一路的陪伴。HANJIN 率先感性表示：「今天真的感到很幸福。」簡單一句話，道出站上最終舞臺的滿滿感動。DOHOON 則向粉絲表達深深感謝，坦言雖然演出即將結束，但未來一定還會有很多演唱會，要一直一起走下去。SHINYU 表示，多虧 42 們的應援，才能在巡演期間創造這麼多愉快回憶，希望大家能一直好好享受舞臺到最後；KYUNGMIN 則形容當天的歡呼聲與應援是「歷史級」，承諾會在剩下的舞臺全力以赴，帶給大家難忘的夜晚。YOUNGJAE表示感謝大家一起參與這個結尾，也希望成為大家美好的回憶，並用中文誠意滿滿的說「謝謝你們來看我們的演唱會！」

最後，成員們語帶不舍地分享巡演結束的心情。HANJIN 透露雖然 JIHOON 未能到場，但直到上臺前雙方都保持聯絡，並代轉 JIHOON 對粉絲的愛。SHINYU 分享在舞臺上因為粉絲整齊又熱情的應援，完全感覺不到疲累。已經迎來第 21 場演出的 DOHOON 則感性表示，人生有了 TWS 和 42 感到非常幸福。YOUNGJAE 則承諾未來一定會六個人一起站在這個舞臺，請大家多多期待 TWS 的活動。

忙內 KYUNGMIN 回憶起抵達高雄的第一刻就感受到滿滿的愛，並在臺上感謝成員們的照顧。HANJIN 則為巡演下了最動人的批註：「這次巡演雖然結束了，但我們和 42 的故事不會結束，因為 TWS 才剛開始！」並感謝所有參與這次巡迴演唱會的工作人員與 42們。

安可環節中，TWS 再次回到舞臺，帶來〈OVERDRIVE〉重返舞臺，成為為本地粉絲準備的獨家驚喜。TWS 成員因捨不得離開，反復在延伸舞臺與粉絲近距離道別，TWS不敵現場粉絲熱情呼喊，安可環節直飆四安，感謝連續兩天以來的支持與陪伴，承諾未來會帶著更多成長後的樣貌再次回到這裡。





