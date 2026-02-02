TWS高雄巡演最終場畫下完美句點 成員甜蜜告白「和我結婚吧」

韓國人氣男子團體TWS一連兩天在高雄帶來精彩的演出。（D-SHOW提供）

韓國新生代人氣男子團體TWS於2月1日下午再度站上高雄流行音樂中心海音館，舉辦《TWS TOUR ‘24／7：WITH：US’ IN KAOHSIUNG》巡迴演唱會第二場演出，也為本次橫跨多座亞洲城市的巡演畫下溫暖而完整的句點。

演出由開場曲〈Oh Mymy ： 7s〉震撼揭幕，隨後接連帶來〈Freestyle〉、〈Double Take〉與成名曲〈plot twist〉，瞬間點燃全場高能量氣氛，讓現場尖叫聲此起彼落。中段更以俐落帥氣的舞臺風格，演唱〈Lucky to be loved〉、〈마지막 축제 （最後的慶典)〉與〈Comma,〉等曲目，不止展現充滿力量又整齊劃一的「刀群舞」實力，也展現成員們穩定且成熟的唱跳實力。尤其唱到〈hey！hey！〉、〈If I’m S, Can You Be My N？〉時，粉絲的應援聲響徹海音館，更與舞臺旋律完美契合。

廣告 廣告

演出現場少不了「情話綿綿」的告白環節，現場充滿了濃濃的甜蜜氛圍，為了向台灣粉絲表達愛意，成員們現場向成員HANJIN討教，用誠意滿滿的中文展開情話攻勢。HANJIN溫柔喊出：「和我在一起吧。」YOUNGJAE則深情告白：「親愛的，我愛你。」SHINYU更語出驚人地說出：「和我結婚吧。」引發全場暴動，DOHOON 與忙內 KYUNGMIN 也不甘示弱，分別以「我想你」與甜蜜的「姊姊，和我在一起吧」融化粉絲的心。

在談話環節中，成員們輪流分享連續兩天站上高雄舞臺、以及迎來巡演最終場的心情。大家一致表示，能在港都感受到如此熱情而真誠的支持，為這趟巡演留下非常深刻的回憶，也感謝粉絲一路的陪伴。HANJIN率先感性表示：「今天真的感到很幸福。」簡單一句話，道出站上最終舞臺的滿滿感動。

DOHOON則向粉絲表達深深感謝，坦言雖然演出即將結束，但未來一定還會有很多演唱會，要一直一起走下去。SHINYU 表示，多虧粉絲們的應援，才能在巡演期間創造這麼多愉快回憶，希望大家能一直好好享受舞臺到最後；KYUNGMIN則形容當天的歡呼聲與應援是「歷史級」，承諾會在剩下的舞臺全力以赴，帶給大家難忘的夜晚。YOUNGJAE表示感謝大家一起參與這個結尾，也希望成為大家美好的回憶，並用中文誠意滿滿的說：「謝謝你們來看我們的演唱會！」

更多中時新聞網報導

張鈞甯誇張震演技如「愈吃愈香的白飯」

爛臉也要演 春風扮黑白郎君挺《功夫》

動力火車演唱會票秒殺 尤秋興發願瘦5公斤