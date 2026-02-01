TWS高雄演唱會彩蛋連發！台上驚喜慶生 飆中文獻「港都限定曲」

TWS昨晚在高流舉行演唱會，儘管未全員到齊依舊讓粉絲玩得超嗨。D-SHOW提供

韓國新世代清爽男團 TWS 昨（1/31）晚於高雄流行音樂中心海音館舉行演唱會，儘管成員JIHOON（志薫） 因故缺席本次演出，其餘5名成員仍以「200％能量」全力登台，為高雄粉絲獻上一場充滿青春熱血與感動的精彩夜晚。

TWS高雄開唱！甜誇歌迷可愛告白「愛你們」

演出以〈Oh Mymy : 7s〉揭開序幕，隨後接連帶來〈Freestyle Double Take〉與人氣代表作〈plot twist〉，成員們以整齊劃一的刀群舞強勢登場，瞬間點燃全場氣氛。為了拉近與高雄 42（粉絲名）的距離，成員們不僅誠意滿滿地用中文問候粉絲，更輪番甜喊「漂亮」、「可愛」、「我愛你們」，引發台下尖叫聲此起彼落。

TWS高雄開唱！林俊傑夯曲也登場

除了多首代表作輪番上陣，唱到〈hey! hey!〉時，TWS更驚喜準備中文版橋段，作為送給高雄粉絲的限定禮物。值得一提的是，YOUNGJAE還特別翻唱林俊傑的經典歌曲〈修煉愛情〉，咬字清晰、情感細膩的演唱實力，讓全場瞬間沸騰，成為港都場專屬彩蛋。

TWS演唱會上夯曲連發，氣氛超嗨。D-SHOW提供

TWS為台灣粉絲準備滿滿驚喜。

TWS將一連兩天在高雄開唱。D-SHOW提供

TWS開唱藏生日驚喜

演唱會進行期間，成員們也不時為前一天（1/30）迎來生日的DOHOON送上祝福，到了演出尾聲，背景音樂突然響起〈Happy Birthday〉，42 們同步舉起手幅應援，為DOHOON補辦生日驚喜。突如其來的安排讓他又驚又喜，感動之情溢於言表，頻頻向粉絲道謝，現場氣氛溫馨動人。

生日橋段過後，演唱會節奏再度拉高，TWS 接連獻上多首巡演重點舞曲，其中包含近期席捲全球的代表作〈OVERDRIVE〉，展現高度整齊且極具爆發力的舞台表現。成員們在舞台前後穿梭，搭配變化多端的燈光與視覺設計，讓每一首歌都彷彿獨立篇章，粉絲應援聲與節拍完美交織，讓海音館化身為一座不間斷跳動的青春現場，也讓人更加期待高雄第二天的演出。



