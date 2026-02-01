TWS高雄開唱替DOHOON慶生 粉絲喊「一起睡」驚呆HANJIN

TWS在高流舉辦首次世巡演唱會，JIHOO因故未能參與。（D-SHOW提供）

以「撒嬌舞」爆紅出圈的韓國男團TWS週末兩日（1/31、2/1）於高雄流行音樂中心（海音館）盛大展開首次世界巡迴演唱會「24/7：WITH：US」高雄站。除了在〈hey! hey!〉中加入中文歌詞，成員 YOUNGJAE也特別翻唱一段林俊傑的經典歌曲〈修煉愛情〉，深情且發音標準的演出引發全場尖叫，成為港都限定驚喜。

TWS在演唱會上為1月30日生日的成員DOHOON慶生。（翻攝TWS IG）

雖然成員JIHOON因父親過世缺席本次演出，SHINYU、DOHOON、YOUNGJAE、HANJIN、KYUNGMIN五位成員仍以百分之兩百的能量，帶給高雄粉絲一個充滿感動與熱情的夜晚。演唱會期間，成員們不時替1月30日生日的DOHOON獻上祝福，直到尾聲全場響起〈Happy Birthday〉，與 42（粉絲名）一同補祝生日，數千名粉絲同步舉起手幅應援，讓 DOHOON又驚又喜、感動滿滿。

廣告 廣告

TWS以〈OVERDRIVE〉再度讓全世界看到他們獨具一格的撒嬌美。（D-SHOW提供）

首次以世界巡迴之姿站上高雄舞台，TWS成員們難掩興奮心情。老么KYUNGMIN分享因為太開心而沒睡好覺，笑說：「為了大家，決定讓大家稍微心動到可以睡覺的程度就好。」此時竟有粉絲大喊「一起睡！」

中國成員HANJIN聽到後露出驚訝表情，轉頭看向觀眾席，隨即舉起右手食指做出「不行」的動作，萌翻全場，也讓粉絲直呼「超級可愛」。TWS將於今晚再度登上同一舞台，繼續與高雄粉絲共度熱血夜晚。

更多鏡週刊報導

韓團TWS成軍10個月的驚喜大禮 笑納CELINE韓國區品牌大使

黃尹宣Eason現學現賣直播掃腿 挑戰舞顏值男團Sparks

回憶殺生波／合體翻紅風光得獎！ 2大男團慘遭「閃兵」擊落聲勢重挫