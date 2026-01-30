TWS高雄開唱！ 機場粉絲等接機 「特別裝扮」給偶像驚喜

高雄市 / 綜合報導

韓國男團TWS，周末將在高雄流行音樂中心開唱，高雄小港機場一早就有不少粉絲等候，大家都想站在第一排接機，有粉絲有備而來，特別打扮成電影裡面的角色，要給偶像驚喜，還準備生日蛋糕，因為今(30)日剛好是成員金道勳的生日，另外，BTS的師弟團：TXT，周末也將登上台北大巨蛋，南北都有演唱會，粉絲也早就都準備好了。

韓國男團TWS，30日下午，抵達高雄小港機場，粉絲們尖叫聲連連，看到偶像實在太興奮，接機，成員們熱情和粉絲揮揮手，帥氣指數爆棚粉絲們嗨到不行，許多人一早6到7點，就先來卡位了，甚至特地裝扮。

粉絲說：「因為他(金道勳)生日，他那時候有掛一個「尼克」，(電影)動物方程市的「尼克」，掛在他包包上，想說他很喜歡，想說要祝他生日快樂。」粉絲說：「因為會站在第二排，我們必須要用顯眼的裝扮，來展現一下自己，還買了生日蛋糕，要特地祝他(金道勳)生日快樂，金道勳，我愛你，生日快樂。」

粉絲特別打扮成，電影裡面的角色，非常用心，也準備生日蛋糕，因為30號，剛好是金道勳的生日，祝他生日快樂也歡迎來到高雄，大家的應援小物都十分吸睛。

粉絲說：「只要有TWS的場地，都會帶著這個立牌。」粉絲說：「滿喜歡的，最近才入坑的，這個是隊長，他是申惟。」韓國男團TWS1月31日、2月1日，在高雄流行音樂中心，舉辦演唱會，另一頭，BTS的師弟團，TXT也將登上台北大巨蛋，TXT，韓星週末席捲台灣。

南北都有演唱會，帶來熱門歌曲精彩表演圈粉無數，粉絲們早就都準備好了，要和偶像一起嗨翻週末。

