「TWS」高流重現撒嬌舞 突跳電全黑！4000粉救援

韓國男團「TWS」的〈OVERDRIVE〉撒嬌「Umm挑戰」紅遍全球，昨（1╱31）起一連2天日在高雄流行音樂中心海音館舉辦「24/7：WITH：US」世界巡迴演唱會，英宰特別翻唱林俊傑的〈修煉愛情〉，深情又標準的成為港都限定驚喜。

志薰因父喪缺席本次演出，隊長申惟率領道勳、英宰、中國成員韓振、老么炅潣以〈Oh Mymy：7s〉揭開序幕，接連演唱〈Freestyle〉、〈Double Take〉點燃全場氣氛，但唱到〈plot twist〉時突然跳電，粉絲紛紛打開手機燈，隨後電力恢復，演出也順利進行。

「TWS」一連2天在高雄流行音樂中心開唱。D-SHOW提供

為了拉近與高雄「42」（粉絲名稱）的距離，成員們以中文問候，還甜撩「漂亮」、「可愛」、「我愛你們」，讓尖叫聲不斷，除演唱多首代表作，在唱到〈hey！ Hey！〉時還特別準備一段中文版作為送給高雄粉絲的驚喜禮物。

另外，成員們也為1月30日滿21歲的道勳慶生，4000名粉絲不僅合唱生日快樂歌，還舉起手幅應援，讓壽星又驚又喜感謝大家的祝福，生日驚喜後，「TWS」也以〈OVERDRIVE〉揪全場一起「嗯嗯嗯嗯嗯」撒嬌掀高潮。

