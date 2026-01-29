TXT、TWS、頑童、LingOrm、李棟旭⋯本周演唱會快報！時間地點、入場須知速看｜本周想見你1/30~2/1

本周熱門演唱會與見面會整理來了！人氣韓團TOMORROW X TOGETHER（TXT）首度登上臺北大巨蛋，有幾場？開演時間？新生代韓團TWS以《OVERDRIVE》可愛的撒嬌舞在社群爆紅，演唱會地點？有賣周邊嗎？頑童MJ116台中演唱會周末一連兩天登場，鐵老鄉活動？取票方式？泰劇「GK天花板」LingOrm再度合體登台，互動內容？VIP福利？此外還有李棟旭、LiSA、HANRORO、Calum Scott、Men I Trust、鄭大賢、SILENT SIREN、崔振赫等⋯本周演唱會決定好要去哪場了嗎？

從演出場地、開場時間、票券剩餘情形、入場提醒到推薦歌單一次整理，Yahoo【本周想見你】幫你準備好每場演出前最重要的資訊！

貼心提醒：以下【演唱會/活動整理速看】方便大家快速掌握本周演出！若還沒想好周末晚上如何度過？或是已經對演唱會摩拳擦掌期待見到偶像，記得繼續往下滑看每場詳細資訊，留意入場須知。

TXT、TWS、頑童、LingOrm、李棟旭⋯本周演唱會、活動陸續登場，Yahoo【本周想見你】幫你整理1/30~2/1精彩演出。

【1/30~2/1演唱會/活動整理速看】

1/30（五）

163braces｜Zepp New Taipei｜19:00

KIRE｜Legacy TERA｜19:00

1/31（六）

LiSA｜台北車站 1F 大廳廣場｜13:00～15:00

李棟旭｜台大體育館一樓｜16:00

HANRORO｜Billboard Live TAIPEI｜17:00、20:00

TXT｜臺北大巨蛋｜18:00｜Day1

TWS｜高雄流行音樂中心 海音館｜19:00｜Day1

頑童MJ116｜台中洲際棒球場｜19:00｜Day1

Calum Scott｜高雄巨蛋｜19:30

Men I Trust｜Zepp New Taipei｜19:30

2/1（日）

鄭大賢｜WESTAR｜14:00

TWS｜高雄流行音樂中心 海音館｜16:00｜Day2

LingOrm｜TICC 台北國際會議中心｜16:30

TXT｜臺北大巨蛋｜17:00｜Day2

SILENT SIREN｜Legacy Taipei｜18:00

頑童MJ116｜台中洲際棒球場｜18:00｜Day2

崔振赫｜Legacy TERA｜18:30

🗓️1/30（五）

163braces演唱會地點？需要排隊入場嗎？

台灣創作歌手163braces於1/30在Zepp New Taipei舉辦【海螺記】造船計劃台北站，帶來新專輯歌曲，與歌迷開啟一場完全沉浸的聲音旅程。（來聽歌）

時間、地點：19:00｜Zepp New Taipei（怎麼去：機捷A4新莊副都心站2號出口步行5分鐘）

開唱前請注意：本演出1F為無序號全站席，依現場排隊順序入場。

售票系統：遠大售票（現在買票還有機會！）

KIRE 演唱會入場時間？VIP福利怎麼領取？

KIRE身兼歌手、詞曲創作者、製作人、設計師與內容創作者，透過音樂與肢體展現強烈的自我意識，讓每場演出都成為「自愛」與「真我」的具象表達。這場《WHAT THE F*CK IS NORMAL》演唱會將展現KIRE的多樣面向。（來聽歌）

🗓️1/31（六）

LiSA見面會限定300名！特典福利是什麼？

《鬼滅》歌姬LiSA已宣布6月將在台北小巨蛋開唱，1/31她在台北車站舉辦特別見面會，這場活動是免費活動，僅抽選300名幸運粉絲，可以近距離與LiSA互動，還有「LiSA 開運祝福卡」特典。（來聽歌）

時間、地點：13:00~15:00｜台北車站 1F 大廳廣場（怎麼去：捷運／高鐵台北車站站）

開唱前請注意：須本人實名核對證件與中選通知，資料不符無法參加。

登記系統：遠大售票（已截止）

李棟旭見面會時間？活動舉辦地點？

南韓演員李棟旭將於1/31登台見粉絲，原本場地和平籃球館改為台大體育館，已購票的粉絲注意重新確認座位和交通。從《鬼怪》中帥氣的陰間使者到《九尾狐傳》魅力滿滿的李硯，一起近距離感受百變演員李棟旭的魅力吧。（看帥照）

HANRORO演唱會場次？購票方式？

韓國創作歌手HANRORO在2022年以單曲《Let Me Love My Youth》出道，隔年便憑此曲入圍第20屆韓國流行音樂獎「年度新人獎」與「最佳現代搖滾歌曲獎」，穩固了她在韓國音樂界的亮眼地位。她首度在Billboard Live TAIPEI開唱，一日帶來兩場演出。（來聽歌）

時間、地點：17:00／20:00｜Billboard Live TAIPEI（怎麼去：捷運101/世貿站4號出口步行約8~10分鐘）

開唱前請注意：餐飲費用需另行支付，票價不含飲食消費。

售票系統：Billboard Live TAIPEI（現在買票還有機會！）

TXT演唱會入場時間？周邊資訊？｜Day1

TOMORROW X TOGETHER（TXT）將於1/31、2/1在臺北大巨蛋舉辦《ACT：TOMORROW》巡演，他們也成為HYBE娛樂公司首組登上大巨蛋的藝人。（來聽歌）

TWS演唱會地點？熱門歌曲？｜Day1

韓國Pledis娛樂2024年推出的男團TWS，1/31、2/1一連兩天前進高雄，在高雄流行音樂中心開唱，原本預定一場的演出，也因為台灣粉絲的熱情再加開，讓更多粉絲能進場同樂。（來聽歌）

頑童MJ116 演唱會幾點開始？有賣周邊嗎？｜Day1

頑童MJ116時隔6年推出全新專輯《OGS》，繼去年7月連續兩個禮拜，在台北小巨蛋唱了7場，吸引上萬老鄉同嗨之後，台中場也將在1/31、2/1兩天接力登場！（來聽歌）

Men I Trust演唱會曲目？購票平台？

加拿大獨立樂團Men I Trust有著催眠般的旋律與動人的歌聲，因其獨特的音樂風格而廣受讚譽，他們將在Zepp New Taipei舉辦《Equus》巡演，為樂迷帶來真誠且親密的音樂體驗。（來聽歌）

時間、地點：19:30｜Zepp New Taipei（怎麼去：機捷A4新莊副都心站2號出口步行5分鐘）

開唱前請注意：站席為主，請穿著舒適鞋款。

售票系統：KKTIX（SOLD OUT！）

Calum Scott 演唱會入場時間？卡倫史考特新歌？

深情嗓音感動全球的英國情歌王子卡倫史考特（Calum Scott），首度登上高雄巨蛋開唱，帶來最新世界巡演《The Avenoir Tour》亞洲篇章的重要一站。卡倫史考特將以清澈動人的歌聲，獻唱《You Are The Reason》、《Dancing On My Own》等經典曲目，搭配全新專輯《Avenoir》作品，為台灣歌迷打造難忘夜晚。（來聽歌）

🗓️1/31（日）

B.A.P鄭大賢演唱會地點？入場時間？

B.A.P成員鄭大賢首次以Solo身份來台，帶來《Dear My Daby》演出，大賢自2012年出道以來累積了深厚的歌唱實力與舞台魅力，近年持續拓展個人音樂與表演領域，發行多首Solo 作品、參與音樂劇演出。（來聽歌）

TWS演唱會有幾場？第二天幾點開始？｜Day2

TWS以清新陽光的形象擄獲大批粉絲，知名歌曲包括《plot twist》，以及最近超紅的撒嬌舞《OVERDRIVE》，TWS在年初的金唱片頒獎典禮上表演時，許光漢也被點名挑戰「 嗯嗯嗯」！（來聽歌）

LingOrm見面會互動內容？VIP票價？

被譽為泰國「GL劇天花板」的Ling & Orm再度合體來台，兩人繼《我們的秘密》之後，再度攜手合作夯劇《Only You》，打破收視紀錄，戲裡戲外的甜蜜化學反應更是席捲全球，絕不能錯過近距離感受LingOrm爆棚魅力的機會。（追美照-Ling）（追美照-Orm）

TXT演唱會有幾場？入場時間？｜Day2

TXT是BTS的師弟團，2019年出道，由然竣、秀彬、杋圭、太顯、休寧凱五位成員組成，擁有《Blue Hour》、《Crown》、《Run Away》等熱門歌曲，受到全球粉絲歡迎！（來聽歌）

SILENT SIREN演唱會特典是什麼？演唱時間？

日本女子樂團SILENT SIREN以3人編制再啓音樂新篇章，發行新專輯、展開15週年巡迴，推出洗腦神曲《QupiQupi》，將以全新的爽快節奏與熟歌連發，唱進樂迷的心底深處。（來聽歌）

頑童MJ116 演唱會交通？入場須知？｜Day2

頑童MJ116挑戰可容納約2萬人的大型戶外場地，台中洲際棒球場演唱會開賣即秒殺，台中的老鄉準備好迎接嘻哈OG先生，在台中洲際棒球場強勢回歸了嗎！（來聽歌）

崔振赫見面會地點？活動內容？

韓國演員崔振赫演出過《她的日與夜》、《急診男女》、《繼承者們》等劇，近期在綜藝《我家的熊孩子》展現反差魅力，新劇《理事長和我的祕密關係》也即將播出，2/1他在Legacy TERA與台灣粉絲搶先見面。（看帥照）

