TXT三度來台嗨翻大巨蛋 台粉排字應援9字讓成員驚呼：太瘋狂了！

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

韓國人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）世界巡演《ACT：TOMORROW》本週末在台北大巨蛋登場，1月31日首場演出吸引超過2.5萬名歌迷到場。5位成員搭乘花車繞場揭幕，與四面觀眾近距離互動，現場尖叫聲此起彼落，氣氛熱烈，而台灣粉絲也準備排字應援「我們明天也要一起喔」，讓成員們又驚又喜。

韓國人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）世界巡演《ACT：TOMORROW》本週末在台北大巨蛋登場。（圖／翻攝自Ｘ）

TXT每次來台幾乎都會準備中文驚喜，這次同樣不例外，休寧凱清唱〈想見你想見你想見你〉，溫柔嗓音讓全場瞬間沸騰，粉絲齊聲喊安可，他也笑著回應「好的」，直接加碼再唱一次，展現滿滿寵粉誠意。

廣告 廣告

他們帶來中文驚喜歌單，粉絲方面則準備了排字應援，二樓觀眾席整齊舉牌排出「我們明天也一起吧」，讓秀彬和休寧凱忍不住直呼「看得很清楚欸，太瘋狂了！」其他人則無奈表示：「瘋了吧！我手機沒帶上來，MOA你們幫我拍，放到Reels好不好？」

成員們也輪流分享站上大巨蛋的感動，然竣直說「在台灣辦演唱會的感受很好，能在大巨蛋演出，很新鮮也很感動」，還用中文稱讚粉絲「可愛」；太顯表示能在大巨蛋連唱2天，代表「我們一定還會再回來」。杋圭則透露，父母也有到場支持，「相信對我的父母來說也是印象深刻的回憶，我愛粉絲們，我愛爸爸媽媽！」

隊長秀彬也笑談演出前偷吃牛肉麵，「邊吃邊擔心影響演出，開場還抱著肚子跳舞，但我不後悔，真的太好吃了，我會在這裡吃好吃食物再回家的！」演唱會尾聲，TXT在安可聲中再度繞場，接連用中文說「謝謝」、「晚安」，並深情告白「我愛你」，為首日演出畫下溫柔句點。

更多FTNN新聞網報導

TXT週末登上台北大巨蛋！ 提早2天抵台 粉絲笑稱：是不是先來喝珍奶

LiSA迎15週年！圓夢唱進小巨蛋 鬆口下個目標是台北大巨蛋

方順吉疑遭仙人跳「索討16萬紅包」！本人怒發不自殺聲明：已報案

