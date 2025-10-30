TXT二度推VR演唱會！粉絲「狂買8場」嗨喊：腹肌出現就很滿足

韓團TXT二度推出VR演唱會讓粉絲能享受與偶像的近距離互動，彷彿成員們就在眼前跳舞，讓歌迷心動不已。同時，G-DRAGON也推出4DX巡演電影，粉絲可以感受到座椅晃動與噴水等臨場感十足的觀影體驗。

韓團TXT二度推出VR演唱會，滿足粉絲想近距離看見偶像的心願。（圖／威秀影城提供）

韓團TXT全新的VR演唱會讓粉絲們能夠體驗前所未有的近距離互動。當粉絲戴上VR眼鏡並揮舞雙手，就能感受彷彿TXT成員在眼前跳舞的奇妙感受。一位曾經看過11場TXT VR演唱會的粉絲表示，台灣很難得有這種VR演唱會，能夠近距離欣賞到他們的表演，這也是TXT成員們很用心為粉絲準備的特別禮物。另一位粉絲則笑言，如果演唱會中出現TXT成員的腹肌畫面，她就會感到非常滿足，並考慮再次前來觀賞。

有粉絲表示自己一共買了8張門票，來支持自己的偶像。（圖／威秀影城提供）

這次的VR演唱會一共有15個國家、超過40個城市都能觀賞到。官方選擇台灣作為上映國家之一，是因為台灣在K-POP市場中佔有重要地位。這也是TXT在台灣第二次推出VR演唱會，粉絲反響相當熱烈，有人甚至表示已經購買了8場的門票。

GD巡演登上大銀幕，為追求臨場感推出4DX版電影。（圖／翻攝龍祥電影粉絲專頁）

除了TXT的VR演唱會，另一位韓星G-DRAGON則推出了巡演4DX電影。讓歌迷可以一邊揮舞手燈，一邊感受座椅晃動，甚至還有噴水效果，營造出身臨其境的感受。看完電影的網友都表示非常有臨場感，能在G-DRAGON正式演唱會前先過過癮。

