TXT二度VR演唱會完美放電！CEO說話了 「下次換女團」
韓國男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）繼今年1月推出首部VR演唱會《HYPERFOCUS》獲得亮眼票房成績與極佳口碑後，時隔不到1年旋即帶著第二部VR演唱會《HEART ATTACK》，以更多抒情歌曲展開一連串向粉絲傳情的舞台演出，不僅兌現與MOA（粉絲名）VR演唱會再聚的承諾，更是全球第一個推出兩部VR演唱會作品的K-pop團體。
不同於首部《HYPERFOCUS》以強烈節奏及震撼舞蹈的風格，《HEART ATTACK》VR演唱會以「寫實奇幻校園」為主題，VR演唱會由粉紅色雲彩天空揭開序幕，一路進到校園空間內，瞬間又移動至賽車道上，最後則置身於被極光點亮的冬日風景。《HEART ATTACK》以先進的影像科技引領觀眾身臨其境投身於一場真實與幻想交錯的青春奇幻旅程，每個舞台設計都充滿巧思，吸引觀眾進場來發掘驚喜。
韓國男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）二次VR演唱會拍攝完美放電。（圖／威秀提供）
有了第二次VR演唱會拍攝經驗的TOMORROW X TOGETHER，這一次成員們精準掌握了貼近VR攝影機鏡頭的訣竅，對於一鏡到底的拍攝模式亦臻熟練，不僅帶來成熟的舞台表演，也完美地與VR攝影機另一頭的觀眾有更近距的眼神交流與互動，產生共鳴的深層情感，成功俘獲MOA的心。
不只如此，《HEART ATTACK》VR演唱會也將TOMORROW X TOGETHER最青春活力的一面發揮到淋漓盡致，舞台上快速切換的服裝與視覺特效，也讓粉絲在短短幾秒內心跳加速，為正式演出增添更多期待。《HEART ATTACK》不僅是單一演出，更是K-pop演唱會模式的創新突破，也為粉絲體驗帶來了全新的可能性。
韓國男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）是全球第一個推出兩部VR演唱會作品的K-pop團體。（圖／威秀提供）
由韓國頂尖VR娛樂品牌AMAZE以尖端技術打造的《HEART ATTACK》VR演唱會，運用AI的影像處理、虛幻引擎的視覺特效等尖端技術，細緻捕捉了現實與幻想之間的轉換，並結合TOMORROW X TOGETHER高水準演出，營造出VR演唱會獨有的震撼臨場感。身臨其境地站在舞台中央，近距離感受演出的每個細節，進行一場前所未有的沉浸式旅程。
CEO of AMAZEVR KOREA 尹俊植（YOUN Junsic，CJ）透露下次將會推出女團的VR演唱會。（圖／威秀提供）
今（30日）試映會CEO of AMAZEVR KOREA 尹俊植（YOUN Junsic，CJ）也到現場和大家表達感謝，受訪提及在拍攝VR演唱會時候，會讓藝人將鏡頭當作是眼睛一樣去對視，才能達到摸頭、對視等互動。這次是第二次拍攝，比起之前準備半年多時間，現在大概3、4個月就能完成。另外，也透露下次將會推出女團的VR演唱會。
《TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT：HEART ATTACK》於10/31(五)起於台北京站威秀影城展開24天演出，隨後11/28(五)於台中大魯閣新時代威秀影城巡演17天，接連41天的巡迴不僅滿足MOA的期待，更讓歌迷能有機會多刷、反覆溫習這場獨一無二的VR演唱會。
