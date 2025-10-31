TXT大巨蛋完售後宣布加場！11／8一次性全面開賣
南韓超人氣團體TOMORROW X TOGETHER身為HYBE旗下大勢男團，成為公司第一組攻上臺北大巨蛋的藝人。他們近日迎來雙重喜訊，隨著10月21日正式在日本發行第三張專輯《Starkissed》獲得好成績之外，臺北大巨蛋演出日前宣告完售，主辦單位「遠雄創藝」31日對外公告確定加場，TOMORROW X TOGETHER預計在2026年2月1日再唱一場，消息一出，勢必引爆粉絲熱議。
TOMORROW X TOGETHER於2019年出道以來，交出多項傲人成績單，YouTube總點閱達到34億次點擊，5位成員以及官方Instagram帳號共吸引逾6千萬人追蹤。他們10月21日正式在日本發行第三張專輯《Starkissed》，首周更創下熱銷31萬8千張的紀錄，迅速登上Oricon每日專輯排行榜榜首，展現在全球驚人號召力。
日本專輯《Starkissed》成績不同凡響，就連合作的對象都大有來頭，其中收錄歌曲〈SSS（Sending Secret Signals）》由「神級搖滾大神」HYDE參與製作，連成員太顯（TAEHYUN）本人都驚呼「不可思議」，合照甫公開掀起熱烈迴響，粉絲驚呼「夢幻聯動」、「沒想到有一天會看到這樣的畫面」、「像是做夢一樣」。
團體在全球享有高人氣，TOMORROW X TOGETHER仍遵守著與台灣MOA的再次見面的約定，他們2024年結束兩場林口體育館專場演出後，2026年1月31日帶著最新巡演《TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT：TOMORROW＞ IN TAIPEI》返台開唱，門票在25日宣告完售，線上同時湧入4萬人搶票，使得大批粉絲敲碗表示「拜託再唱一場」，在主辦單位的爭取下確定加場。
《TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT：TOMORROW＞ IN TAIPEI》加場預計在2026年2月1日於臺北大巨蛋舉行，本場演出按照HYBE以往加場的慣例，2月1日加場不會有Weverse會員優先購票，11月8日中午12點採一次性全面販售，正式於拓元系統開賣。
《TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT：TOMORROW＞ IN TAIPEI》別具意義，巡演首站於8月22日在首爾高尺天空巨蛋揭開序幕，隊長秀彬（SOOBIN）宣布全員續約，而當天也正好是MOA官方粉絲名公布滿6週年的日子。演出以最高規格打造，舞台設計、聲光效果全面升級，力求呈現最震撼的現場體驗，隨著加場消息正式公布，屆時勢必再掀一波搶票熱潮。
更多中時新聞網報導
羅志祥〈做伙〉馬志翔 驚兩人竟是親戚
電競》中信飛牡蠣闖世界8強 今戰韓KT
品冠巡演獻冷笑話 糗遭小朋友破哏
其他人也在看
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
女星花2000體驗維也納髮廊…吹完髮型超嚇人！網笑翻：以為10年前舊照重發！
她描述阿姨吹得超認真又超用力，甚至因為瀏海吹不過去，差點要現場幫她直接剪掉，讓她緊張到狂喊「no no no no no no」，最後付了2000台幣換來一顆蓬度爆表的「維也納式華麗髮型」？雖然阿姨信心滿滿直誇「very pretty」，但她卻忍不住寫下：「我要這樣子去工作了嗎？」「阿...styletc ・ 2 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 6 小時前
王子11/16上海音樂會宣布取消！ 捲范姜彥豐、粿粿婚變...對外工作全喊卡
王子（邱勝翊）29日被范姜彥豐指控介入他跟粿粿的婚姻，他沒多久後發出聲明認錯，坦承在粿粿協議離婚的過程中，因為過度關心超出朋友的界線，讓他的優良形象馬上墜入谷底，原訂11月16日要在上海舉辦個人音樂會，主辦單位也在30日下午宣布取消，並開放大家退票。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 7 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
和王子曖昧狂撩？簡廷芮還在神隱 網友已置板凳等吃瓜
和王子曖昧狂撩？簡廷芮還在神隱 網友已置板凳等吃瓜EBC東森娛樂 ・ 3 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 1 天前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
李㼈愛子高帥模樣曝光！李奕龍進軍演藝圈「博心機」
視網膜再度領軍，在小公視《成仁高中偵探社》第2季化身偵探社「見學長」帶領14位高中生進行一場鬥智、鬥勇、鬥心機的推理生存戰，破解經典10案。本次參賽高中生包括以《聽海湧》奪下第60屆金鐘獎「迷你劇集／電視電影男配角獎」的朱宥丞、李㼈兒子李奕龍以及《原子少年2》冠軍隊 F.F.O 隊長胡勝銘等。中時新聞網 ・ 2 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 1 天前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前