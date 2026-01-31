TXT大巨蛋開唱坐花車寵粉！ 然竣中文告白「想你們」2.5萬名MOA嗨翻
【緯來新聞網】韓國人氣男團TXT (TOMORROW X TOGETHER）週末一連兩天登上大巨蛋開唱，成為Hybe首度登上大巨蛋的男團。今（31日）演唱會第一天，一開場5位成員就分成2輛花車沿著場內繞行，近距離向四面八方的歌迷揮手、對視、比愛心，零死角寵粉模式全開，讓現場逾2.5萬名MOA的尖叫聲幾乎掀翻大巨蛋屋頂。
TXT 登上大巨蛋開唱，現場超過2.5萬名粉絲尖叫聲爆棚。（圖／讀者提供）
TXT今誠意滿點，一開場就搭上花車繞全場寵粉，獻唱〈LO$ERLO♡ER〉、〈Wishlist〉，讓粉絲無死角欣賞成員帥氣臉龐，然竣送上飛吻，秀彬比出愛心寵粉，掀起熱烈尖叫聲。不同於開場的清新風格，緊接著成員們換穿全黑帥氣舞台裝扮，一連演唱〈Over The Moon〉、〈Danger〉、等人氣歌曲，性感撫脣演出讓全場MOA尖叫聲不斷。
TXT相隔1年半再來台演出，登上大巨蛋舉辦演唱會，太顯感性向台下粉絲道謝，「能夠在台北大巨蛋見到大家，從第一首歌就覺得有點感動哽咽，因為有你們給的愛，我們一路到了更大的場地。」然竣今也不忘用中文寵粉，嘴甜向台下MOA喊話：「大家好我是然竣，想你們了。」並透露自從知道大巨蛋演唱會，「每天都在倒數來到大巨蛋的日子。」
TXT 在大巨蛋開唱，5位成員們都直呼感動。（圖／讀者提供）
休寧凱則用中文拜早年「新年快樂」，並喊話今晚要讓台下MOA成為最幸福的人；杋圭則是回想起2024年訪台開唱的演出，「那時候跟成員還有MOA們真的好幸福，到現在還記得填滿著演唱會場地的MOA美妙的大合唱，我今天也會期待MOA的大合唱喔！」隊長秀彬則表示，「經過長時間的等待，能夠跟MOA再次見面真的很開心，我要一位一位感謝MOA。」
