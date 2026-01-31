TXT大巨蛋開唱獻中文歌 兩度花車繞場零死角寵粉

TXT在臺北大巨蛋開唱。（圖／遠雄創藝提供）

韓團TOMORROW X TOGETHER（TXT）由隊長SOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN,、HUENINGKAI所組成，出道邁入第7個年頭，展開第四次全球巡演《ACT : TOMORROW》，台北站於本週末連續兩天登場。演唱會31日迎來第一天，隨著黃色光束照亮全場，5位成員分成2輛花車沿著場內繞行，成員近距離向四面八方的歌迷揮手、對視、比愛心，零死角寵粉模式全開，讓現場逾2.5萬名MOA的尖叫聲幾乎掀翻大巨蛋屋頂。

TXT以花車繞場的形式揭開序幕，全場氣氛沸騰不已，TAEHYUN先用中文打招呼「大家好，我是TAEHYUN」，繼上次巡演經過1年半，終於再次回到台北開唱，他感性地說著：「終於在臺北大巨蛋跟MOA見面了，從第一首開始就有點感動，因為有你們，所以我們來到更大的場地，謝謝你們幫我們填滿，我會盡全力讓大家幸福的。」

YEONJUN也用中文告白「想你們了」炒熱氣氛，緊接著BEOMGYU回想起2024年訪台開唱的演出，「那時候跟成員還有MOA們真的好幸福，到現在還記得填滿著演唱會場地的MOA美妙的大合唱聲音，今天也會期待大合唱喔！」HUENINGKAI則搶先拜早年，先用一句「大家新年快樂」與粉絲問候，最後隊長SOOBIN也發表心情「在長時間的等待之下，終於可以一起，真的很幸福」，希望歌迷可以好好享受特別的夜晚，在YEONJUN的帶領下，歌迷以熱情尖叫聲回應。

除了氣勢磅礡的團體舞台，5人更輪番帶來個人solo舞台，讓粉絲一次看好看滿，每次來台演出，必會獻唱中文歌曲，他們絞盡腦汁獻給MOA最特別的禮物，本次台北站巡演當然也有驚喜歌單，HUENINGKAI清唱一段〈想見你想見你想見你〉，以溫柔又深情的嗓音重新詮釋經典情歌，瞬間引發全場共鳴，現場的MOA感受到滿滿誠意。粉絲方面則準備了兩種應援，歌迷在二樓排字告白以及全區燈海，氣氛感人。

演唱會演出告一段落，但在MOA此起彼落的安可呼喚聲中，TXT再度現身更以繞場的方式進行安可演出，成員們深情告白：「我愛你。」演出二度繞場寵粉，全場MOA回應熱烈、尖叫聲不斷。最後成員們輪流用中文向粉絲道別，「謝謝」、「晚安」，溫柔叮嚀MOA回家路上小心，為《ACT : TOMORROW》台北站首日演出畫下溫暖又圓滿的句點。TOMORROW X TOGETHER 2月1日還有一場演出，票券可在拓元售票購買，詳情請洽主辦單位遠雄創藝。

