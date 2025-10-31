TXT宣布再加場！大巨蛋連唱兩天 搶票日期公開

【緯來新聞網】韓國人氣團體TOMORROW X TOGETHER（TXT）成為Hybe公司第一組攻上臺北大巨蛋的藝人，明年1月31日臺北大巨蛋演出場也宣告完售。主辦單位「遠雄創藝」今（31日）對外公告確定加場，將於 2026年2月1日再唱一場，消息一出立刻引爆粉絲熱烈討論。

TXT大巨蛋演出宣布加場。（圖／翻攝自TXT官方IG）

TXT於2019年出道以來， YouTube總點閱達到34億次點擊，5位成員以及官方Instagram帳號共吸引逾6千萬人追蹤。日專《Starkissed》首周創下熱銷31萬8千張的紀錄，迅速登上Oricon每日專輯排行榜榜首，展現在全球驚人號召力。其中收錄歌曲〈SSS（Sending Secret Signals）》由「神級搖滾大神」HYDE參與製作，連成員太顯（TAEHYUN）本人都驚呼「不可思議」。合照甫公開掀起熱烈迴響，粉絲驚呼「夢幻聯動」、「沒想到有一天會看到這樣的畫面」、「像是做夢一樣」。



TXT 2024年結束兩場林口體育館專場演出後，2026年1月31日帶著最新巡演《TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT：TOMORROW＞ IN TAIPEI》返台開唱，門票在25日宣告完售，線上同時湧入4萬人搶票，使得大批粉絲敲碗表示「拜託再唱一場」，在主辦單位的爭取下確定加場。

《TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT：TOMORROW＞ IN TAIPEI》加場預計在2026年2月1日於臺北大巨蛋舉行，11月8日中午12點採一次性全面販售，正式於拓元系統開賣。





TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN TAIPEI

🌟 演出時間：（實際演出時間以現場公告為準）

2026.01.31 (六) 18:00

2026.02.01 (日) 17:00

🌟 演出地點：臺北大巨蛋

🌟 票價：

特A座位區 NT $6,980 （含彩排福利&紀念吊牌）

特B座位區 NT $6,480

看台座位區NT $5,980 / 4,980 / 4,480 / 3,980 / 2,980

B1看台身障席 NT $2,990

L2看台身障席 NT $2,490

🌟 售票時間：

2025.11.08 (六) 12:00 拓元售票系統正式開賣

🌟 售票連結：https://tixcraft.com/activity/detail/26_txt

TXT 將於大巨蛋連唱兩場。（圖／翻攝自TXT官方IG）

