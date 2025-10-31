TXT成韓團第一！二度推VR演唱會放送腹肌 撩粉再升級
【緯來新聞網】韓國人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）今年一月推出首部VR演唱會《HYPERFOCUS》獲得亮眼票房後，時隔不到一年推出第二部VR演唱會《HEART ATTACK》，也成為全球第一個推出兩部VR演唱會作品的K-pop團體。
TXT推出第二部VR演唱會《HEART ATTACK》。（圖／威秀提供）
《HEART ATTACK》以抒情歌曲為主題，一開頭就以粉紅色雲彩天空揭開序幕，以「寫實奇幻校園」作為背景，瞬間又移動至賽車道上，除了展現青春活力的一面，也加入〈Danger〉、〈Beautiful Stranger〉等帥氣舞台，還有隊長秀彬放送結實腹肌，讓粉絲在短短幾秒內心跳加速。有了第二次VR演唱會拍攝經驗的TXT，這一次成員們精準掌握了貼近VR攝影機鏡頭的訣竅，對於一鏡到底的拍攝模式亦臻熟練，透過VR攝影機另一頭的觀眾有更近距的眼神交流與互動。
TXT成為全球第一個推出兩部VR演唱會作品的K-pop團體。（圖／威秀提供）
由韓國VR娛樂品牌AMAZE打造的《HEART ATTACK》VR演唱會，這次也加入了AI影像處理，讓籌備期從半年直接縮短至三、四個月。AMAZE公司CEO尹俊植在台受訪時表示，選擇藝人拍攝時，除了會主動向經紀公司提案外，也會有經紀公司來接洽推薦自家藝人拍攝。由於VR需要與鏡頭近距離互動，他坦言：「有些偶像並不一定喜歡這種互動方式。」在確定拍攝人選後，他們也會讓藝人先了解拍攝概念，讓藝人把攝影機當作是粉絲的眼睛一樣，去跟鏡頭做眼神對視、摸頭等互動，他也稱讚TXT這次是第二次拍攝，互動上更爲自然。由於過去VR演唱會多是男團為主，不少粉絲敲碗表示也想看女團，他也透露已經有在與女團接洽，未來有機會推出女團的VR演唱會。
AMAZE公司CEO尹俊植透露未來將有機會推出女團VR演唱會。（圖／威秀提供）
《TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT：HEART ATTACK》即日起於台北京站威秀影城展開24天演出，隨後11/28(五)於台中大魯閣新時代威秀影城巡演17天，接連41天的上映巡迴不僅滿足MOA的期待，更讓歌迷能有機會多刷、反覆溫習這場獨一無二的VR演唱會。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
hololive常闇永遠2nd演唱會「SHINier」華麗結束，將為《泛而不精的我被逐出了勇者隊伍》唱主題曲
hololive 四期生常闇永遠（常闇トワ）第二場個人演唱會「SHINier」在 29 日晚間有明體育館展開，包括現場演奏以及帥氣可愛主題衣裝，與共達 19 手的精采演出，帥氣可愛努力的 TMT 能完成這樣的壯舉太棒了！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
王力宏揪Ella飆經典！「版權問題」慘被下架 爆遭獅子大開口
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導去年天團五月天邀請Ella擔任武漢演唱會嘉賓，兩人合唱MV上線後人氣爆棚，卻傳出因版權問題得花上高達900萬台幣，後來五月天...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
陳昇「當兵就像一道菜」 目睹同袍脫肛血尿
陳昇昨（10╱29）舉辦第31次跨年演唱會「我不是搖滾歌手」記者會，談到近來演藝圈閃兵連環爆，他以過來人的經驗分享：「當兵就像人生中的一道菜，吃過才懂滋味，增添不同經歷。對我來說，人生的各種體驗都想要嘗試，當時當兵加入軍樂隊讓自己學會演奏伸縮喇叭，也交了許多好友。」不過也有辛苦的地方，他透露有同袍因用錯力量，吹太大力導致脫肛、血尿。太報 ・ 1 天前
絕對要N刷！TXT二推VR演唱會撩粉再升級 韓方CEO親口認：準備推女團
韓國大勢男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）在明年1月31日唱進大巨蛋前，搶先在台推出全新VR演唱會《HEART ATTACK》，不僅兌現與粉絲VR演唱會再聚的承諾，更是全球第一個推出兩部VR演唱會作品的K-pop團體。鏡報 ・ 20 小時前
韓國國民女婿化身「能量棒」 和金世正交換靈魂
韓國國民女婿化身「能量棒」 和金世正交換靈魂EBC東森娛樂 ・ 1 天前
【韓潮來襲】11-1月韓國頒獎典禮盤點！MAMA、AAA、ACON、金唱片…眾星雲集必追月曆
2025即將步入尾聲，今年韓潮來襲，許多韓國偶像藝人都來到台灣開唱或舉辦見面會，其中在台灣萬人以上場地開唱的就有G-DRAGON（GD），繼年中唱進小巨蛋後，年末又在臺北大巨蛋帶來安可場演出，同樣是一票難求！韓流帝王SUPER JUNIOR更是霸氣連開三場！此外還有人氣女團TWICE首度登台舉辦團體演唱會，子瑜也將首度隨隊返台開唱，今年11月先在高雄，明年3月還有台北場。喜歡韓國娛樂的粉絲當然不能錯過這波韓流熱潮，Yahoo奇摩娛樂新聞為大家盤點2025年末至2026年初的萬人規模大咖韓星演唱會，一起迎接2026！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 6 小時前
TXT二度推VR演唱會！粉絲「狂買8場」嗨喊：腹肌出現就很滿足
韓團TXT二度推出VR演唱會讓粉絲能享受與偶像的近距離互動，彷彿成員們就在眼前跳舞，讓歌迷心動不已。同時，G-DRAGON也推出4DX巡演電影，粉絲可以感受到座椅晃動與噴水等臨場感十足的觀影體驗。TVBS新聞網 ・ 1 天前
首位攻蛋韓星隔20年重返小巨蛋 Rain感性喊：意義非凡
台北安可場是Rain出道以來第二次攻蛋，對其音樂生涯可說別具意義，當年因主演《浪漫滿屋》在全亞洲爆紅的他20年前挾著高人氣來台登上小巨蛋開唱，以國際巨星的大陣仗及招牌肌情溼背秀掀起全台暴動，不僅從此奠定他在台迷心中韓流天王的穩固地位，更成為首位登上台北小巨蛋開...CTWANT ・ 1 天前
「女攤販」金世正 X 「世子」姜泰伍「靈魂互換、身份顛倒」羅曼史《月亮在江邊流淌》11/8 跟播上線！超爆笑預告搶先看｜播出平台、更新時間看這裡
目前古裝夯劇《暴君的廚師》正在熱播當中！值得注意的是，10月即將又有新一部古裝劇登場！新劇《月亮在江邊流淌》由姜泰伍、 金世正主演，並由《我們，家》的導演李東賢執導，該劇為為2010年熱門劇作SBS《秘密花園》史劇版，劇情講述失去笑容的世子，與失去記憶的女攤販「靈魂互換、身份顛倒」羅曼史！該劇確定在10/31首播！該劇也在近日一連公開海報、預告等內容，掀起觀眾期待感！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 個月前
台灣E.L.F.太有才！自創應援歌暖爆 SJ利特親發中文讚：你們真棒
韓流天團Super Junior（SJ）將在11月14至16日在大巨蛋連唱3場，台灣E.L.F.（粉絲名）為迎接偶像駕到，親自錄製應援歌〈TWELF 25〉，這首歌的MV昨（30日）晚一上線，也被SJ隊長利特看到了，今早特地發文感謝，大讚，「謝謝台灣E.L.F.送給我這麼美麗的歌曲，我會盡快去見大家的！」鏡報 ・ 6 小時前
Blackpink舞台服出自台灣品牌，Jennie、Lisa演唱會戰靴意外很平價！Blink也可以無痛入手
韓團Blackpink《DEADLINE》世界巡迴高雄站已在上週末順利收官，一連兩天的舞台造型也成為了討論話題，而讓粉絲們感到驚喜的是，沒想到成員們的表演服裝居然數度出現了來自台灣的品牌！Blackpink高雄演唱會造型中出現的台灣品牌單品marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
NewJeans一審敗訴「成員將上訴」！閔熙珍開新公司粉絲喊：把NJZ搶回來
韓國女團NewJeans與母公司ADOR陷入專屬合約糾紛，首爾中央地方法院一審判決ADOR勝訴，NewJeans五名成員將繼續無法單獨進行演藝活動至2029年！儘管成員們已表明將上訴抗戰，粉絲們的心情恐怕並不輕鬆。然而，被稱為「NJ之母」的閔熙珍已成立新公司OOAK，讓粉絲們看到一絲希望，期待她能將NewJeans收回旗下，解救女團於水深火熱之中！TVBS新聞網 ・ 1 天前
《咒你》女團大黑化 Lovelyz徐智秀失控抓狂
《咒你》由韓國新生代恐怖大師洪源基執導，他透露創作靈感始於人人都能共鳴的小小慾望，像是想變漂亮、想更成功、想得到肯定、想保護最重要的人，甚至只是假裝無害的好奇，這些欲望累積並與黑暗力量接觸之後，便會導向無可避免的代價。談及找來多位女團成員演出的經過，導演...CTWANT ・ 1 天前
(影) 紅軍城危殆 瑟爾斯基親上前線! 俄軍企圖圍城 裝甲縱隊反遭殲滅
[Newtalk新聞] 俄軍近期集中兵力，對頓涅茨克州的紅軍城地區發起大規模進攻，烏軍也調派精銳部隊進行防禦，雙方展開激烈的交戰。面對俄軍的猛烈攻勢，烏克蘭武裝部隊總司令亞歷山大．瑟爾斯基 ( Oleksandr Syuskyi ) 也親自前往紅軍城前線視察，烏軍部隊也憑藉著縝密的反擊行動，持續干擾著俄軍的進攻計畫。 X 推主「david D.」指出，在對紅軍城地區發起大規模進攻後，俄軍派遣第 51 軍的主力部隊試圖推進紅軍城北部地區的戰線。然而，該部隊卻遭到烏軍第 14 旅的猛烈反擊並因此受到重創，隨後在烏軍第 14 旅以及第 7 空降突擊軍等部隊的夾擊下瀕臨覆滅。「david D.」表示，如果俄羅斯第 51 軍無法達成推進北部地區戰線的目標，俄軍試圖包圍紅軍城的計畫就無法實現，併吞紅軍城的難度將進一步上升。 俄軍近期對紅軍城地區發起大規模進攻，部分俄軍士兵甚至直接滲透進同樣位於該地區的米爾諾赫拉德市。 圖：翻攝自 @NSTRIKE01 X 帳號 與此同時，X 推主「NSTRIKE」也稱，部分俄軍士兵已經成功滲透進紅軍城的米爾諾赫拉德市，並在該市鎮內發動小規模的破壞活動。烏軍方面也緊新頭殼 ・ 6 小時前
TWICE彩瑛再請病假！雪梨、墨爾本站都缺席 台粉集氣：高雄場全員到齊
TWICE成員彩瑛再度缺席巡演演出，且一次請了2週的假，包含明後兩天（11/1、11/2）在雪梨、下週六日（11/8、11/9）在墨爾本的演唱會都無法參與，讓JYP娛樂發聲明表示，「此決定是以藝人健康」為優先考量，盼粉絲能夠理解。鏡報 ・ 11 小時前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
女星花2千體驗維也納髮廊…吹完髮型超嚇人！網笑翻：以為10年前舊照重發！
她描述阿姨吹得超認真又超用力，甚至因為瀏海吹不過去，差點要現場幫她直接剪掉，讓她緊張到狂喊「no no no no no no」，最後付了2000台幣換來一顆蓬度爆表的「維也納式華麗髮型」？雖然阿姨信心滿滿直誇「very pretty」，但她卻忍不住寫下：「我要這樣子去工作了嗎？」「阿...styletc ・ 1 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 8 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
王子11/16上海音樂會宣布取消！ 捲范姜彥豐、粿粿婚變...對外工作全喊卡
王子（邱勝翊）29日被范姜彥豐指控介入他跟粿粿的婚姻，他沒多久後發出聲明認錯，坦承在粿粿協議離婚的過程中，因為過度關心超出朋友的界線，讓他的優良形象馬上墜入谷底，原訂11月16日要在上海舉辦個人音樂會，主辦單位也在30日下午宣布取消，並開放大家退票。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前