TXT成韓團第一！二度推VR演唱會放送腹肌 撩粉再升級

【緯來新聞網】韓國人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）今年一月推出首部VR演唱會《HYPERFOCUS》獲得亮眼票房後，時隔不到一年推出第二部VR演唱會《HEART ATTACK》，也成為全球第一個推出兩部VR演唱會作品的K-pop團體。

TXT推出第二部VR演唱會《HEART ATTACK》。（圖／威秀提供）

《HEART ATTACK》以抒情歌曲為主題，一開頭就以粉紅色雲彩天空揭開序幕，以「寫實奇幻校園」作為背景，瞬間又移動至賽車道上，除了展現青春活力的一面，也加入〈Danger〉、〈Beautiful Stranger〉等帥氣舞台，還有隊長秀彬放送結實腹肌，讓粉絲在短短幾秒內心跳加速。有了第二次VR演唱會拍攝經驗的TXT，這一次成員們精準掌握了貼近VR攝影機鏡頭的訣竅，對於一鏡到底的拍攝模式亦臻熟練，透過VR攝影機另一頭的觀眾有更近距的眼神交流與互動。

TXT成為全球第一個推出兩部VR演唱會作品的K-pop團體。（圖／威秀提供）

由韓國VR娛樂品牌AMAZE打造的《HEART ATTACK》VR演唱會，這次也加入了AI影像處理，讓籌備期從半年直接縮短至三、四個月。AMAZE公司CEO尹俊植在台受訪時表示，選擇藝人拍攝時，除了會主動向經紀公司提案外，也會有經紀公司來接洽推薦自家藝人拍攝。由於VR需要與鏡頭近距離互動，他坦言：「有些偶像並不一定喜歡這種互動方式。」在確定拍攝人選後，他們也會讓藝人先了解拍攝概念，讓藝人把攝影機當作是粉絲的眼睛一樣，去跟鏡頭做眼神對視、摸頭等互動，他也稱讚TXT這次是第二次拍攝，互動上更爲自然。由於過去VR演唱會多是男團為主，不少粉絲敲碗表示也想看女團，他也透露已經有在與女團接洽，未來有機會推出女團的VR演唱會。

AMAZE公司CEO尹俊植透露未來將有機會推出女團VR演唱會。（圖／威秀提供）

《TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT：HEART ATTACK》即日起於台北京站威秀影城展開24天演出，隨後11/28(五)於台中大魯閣新時代威秀影城巡演17天，接連41天的上映巡迴不僅滿足MOA的期待，更讓歌迷能有機會多刷、反覆溫習這場獨一無二的VR演唱會。

