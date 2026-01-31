TXT攻大巨蛋 2度花車繞場近距離寵粉

韓國男團TOMORROW X TOGETHER（簡稱TXT）第3度來台開唱，第4次世界巡演〈ACT : TOMORROW〉台北站本周末連2天在台北大巨蛋登場，1月31日首場演出，5位成員搭乘花車繞場華麗揭幕，近距離與四面歌迷互動，逾2.5萬人尖叫聲震撼全場。

成員們輪流以中文向粉絲問候，太顯表示，暌違1年半再回到台北十分感動，感謝MOA（官方粉絲名）讓TXT站上更大舞台；然竣甜蜜用中文告白「想你們了」，直言每天都在倒數與粉絲見面的日子；休寧凱以「大家，新年快樂」炒熱氣氛，承諾讓大家成為最幸福的人，隊長秀彬則感謝粉絲長時間等待。

演唱會中段，成員輪番帶來個人舞台，太顯〈Bird of Night〉深情動人；休寧凱以〈Dance With You〉展現性感舞姿；然竣接連演出〈Ghost girl〉與〈Talk to You〉掀起高潮，還走向延伸舞台脫掉紅色背心，僅剩裡面的透視背心，讓氣氛嗨到最高點。

演出尾聲，休寧凱驚喜獻唱一段〈想見你想見你想見你〉，他表示，這是每次想念台粉都會聽的一首歌，安可時，成員再度繞場寵粉，粉絲以燈海與排字應援回應。