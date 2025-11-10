TXT明年1/31、2/1臺北大巨蛋開唱 ！時間地點、售票時間、票價座位一次看
明年1/31、2/1開唱
TXT（TOMORROW X TOGETHER）宣布將於2026年1月31日在臺北大巨蛋舉辦《ACT：TOMORROW》巡演，演唱會門票10/24開放官方會員優先購（需先登記），10/25拓元售票系統全面開賣。TXT是BTS的師弟團，2019年出道由然竣、秀彬、杋圭、太顯、休寧凱五位成員組成，擁有《Blue Hour》、《Crown》、《Run Away》等熱門歌曲，受到全球粉絲歡迎，目前正在世界各地展開《ACT：TOMORROW》巡演的他們也將在台北與台灣MOA（官方粉絲名）見面！TXT演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。
TXT（TOMORROW X TOGETHER）演唱會｜時間地點
演出日期：
2026/01/31（六）18:00
2026/02/01（日）17:00 #加場
演出地點：臺北大巨蛋
TXT（TOMORROW X TOGETHER）演唱會｜加場售票時間
售票時間：2025/11/08（六）12:00
售票平台：拓元售票系統
★注意事項：
開演前5天開放取票。
每人每場限購6張（含MOA MEMBERSHIP優先購票階段及全面開賣之購買數量）。例：若在MOA MEMBERSHIP 優先購票階段已經購買4張票券，正式開賣就只能再購買2張。
TXT（TOMORROW X TOGETHER）演唱會｜票價、座位圖
演出票價：
特A座位區 NT$6,980（含彩排福利&紀念吊牌）
特B座位區 NT$6,480
看台座位區 NT$5,980／4,980／4,480／3,980／2,980
B1看台身障席 NT$2,990
L2看台身障席 NT$2,490
本次特區是全平面，沒有架高。
本區座位因靠近主舞台兩側及受限舞台硬體架設方式，視線將受到部分遮擋，可能有觀賞不到主舞台LED以及兩側螢幕之情形。影響範圍：A3、A4、A5、A6、103、123、203、223。
座位圖：
TXT（TOMORROW X TOGETHER）演唱會｜必聽歌單
《Blue Hour》
《Crown》
《Sugar Rush Ride》
《Run Away》
《0X1=LOVESONG(I Know I Love You)》
《Back for More》
《Cat & Dog》
《LO$ER=LO♡ER》
（影片來源：HYBE LABELS YouTube，若遭移除請見諒）
TXT（TOMORROW X TOGETHER）演唱會｜售票時間
【MOA MEMBERSHIP 優先購票】
【正式開賣】
售票時間：2025/10/25（六）12:00
★注意事項：
MOA MEMBERSHIP 優先購票階段每人限購4張。
加入WEVERSE並成為 MOA MEMBERSHIP（GLOBAL ONLY）的有效會員，且會員資格需持續有效至購票登記截止為止。
請務必完成優先購票資格登記，才能參加MOA MEMBERSHIP 優先購票。
可使用手上任一拓元帳號購入、不需與WEVERSE帳號註冊之電子信箱一致。
MOA MEMBERSHIP（GLOBAL ONLY）的 「membership number 」即是在拓元售票系統進行優先購票時的官方會員碼，請確保按照WEVERSE提供給您的會員編號完整填寫，包含所有英文字母和數字，且中間請勿留任何空格。
優先購票不保證座位排號及序號一定優於正式開賣，數量有限售完為止。
開演前5天開放取票。
每人每場限購6張（含MOA MEMBERSHIP優先購票階段及全面開賣之購買數量）。例：若在MOA MEMBERSHIP 優先購票階段已經購買4張票券，正式開賣就只能再購買2張。
💠更多演唱會懶人包：
● BLACKPINK演唱會：10/18、10/19 高雄世運主場館開唱
● GD演唱會：11/1、11/2 台北大巨蛋開唱
● 舒華演唱會：11/5 台北國際會議中心TICC開唱
● Super Junior演唱會：11/15、16大巨蛋、2026/1/24高雄巨蛋開唱
