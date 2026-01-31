TXT然竣大巨蛋重現高難度舞步 見台粉排字應援險哭：手機忘了帶

【緯來新聞網】韓國人氣男團TXT (TOMORROW X TOGETHER）週末一連兩天登上大巨蛋開唱，今（31日）演唱會第一天，現場逾2.5萬名MOA祭出排字應援，寫上「我們明天也在一起吧」，驚喜讓成員們紛紛感動到嚇傻，甚至還喊話現場MOA：「忘了帶手機上來了啦，幫我們拍下放到reels」，然竣則是感動到眼眶含淚，對於台粉們的用心直呼驚喜。

TXT登大巨蛋開唱，現場2.5萬名MOA熱烈應援。（圖／讀者提供）

今演唱會除了人氣歌曲外，然竣、秀彬、杋圭、太顯、休寧凱5位成員也各自帶來SOLO舞台，然竣嗨唱〈Talk To You〉再現高難度的下腰起身，帥氣演出更讓全場粉絲大喊「安可」，氣勢驚人。對於粉絲熱情回應，然竣笑喊：「我第一次在SOLO的時候聽到安可，真的心情很好！」

TXT登大巨蛋開唱，現場2.5萬名MOA熱烈應援。（圖／讀者提供）

個性向來無包袱的杋圭，則是笑喊想證明自己，接著大跳然竣〈Talk To You〉的狂野舞台，包括高難度下腰、帥氣走回舞台脫外套等細節也完整重現，讓然竣笑到不斷捂臉，直呼：「有需要這樣嗎？」秀彬則表示，這次SOLO歌曲特地配合台北天氣，加入下雨的場景，「結果舞台變得好滑，還好沒有跌倒，順利完成。」休寧凱則是為台粉帶來驚喜，現場清唱一段〈想見你想見你想見你〉，直呼：「當我想起MOA時就會想起這首歌，這是我很喜歡 也推薦過給MOA的一首歌。」



值得一提的是，TXT演唱〈Deja Vu〉時，全場2.5萬名MOA應援聲幾乎掀翻大巨蛋屋頂；在演唱〈Beautiful Stranger〉時更是祭出排字應援，排出「我們明天也在一起吧」，紛紛大喊：「哇太強了吧！還有愛心耶！」、「我手機沒帶上來啦！」「記得拍下上傳reels喔」，看得出又驚又喜。然竣則是感動到眼眶含淚，感性表示：「我們之前在台灣辦演唱會感受是非常好的 很想再回來，都不知道台灣MOA這麼可愛，真的心動了。」並用中文告白MOA：「Very 可愛」。



杋圭則感動表示，「今天我的爸媽也有來到現場，還看到MOA那麼漂亮的驚喜，對他們來說也會是記憶長存的回憶。」秀彬則真情告白，「想跟大家說感謝，讓我們可以多了在大巨蛋演出的機會。」甚至還招認開唱前大嗑了牛肉麵，「邊吃還邊擔心喝熱湯會影響演出，的確也讓我有點胃不舒服。剛開始開場時，我甚至抱著肚子把五跳舞，但我不後悔，牛肉麵真的太好吃了。」



演唱會後段，當唱到〈Song of the Stars〉時，秀彬帶領全場大合唱：「我們約定一直在一起，跟我一起唱！」粉絲的手機燈光應援，讓休寧凱感動直呼：「真的很漂亮，謝謝你們。」安可演出時，成員更是二度坐花車繞場寵粉，並喊話全場粉絲「跳起來」，讓大巨蛋嗨到彷彿地震。最後演唱會尾聲，成員們輪流用中文向粉絲道別，「謝謝大家」、「晚安」、「明天見」、「愛你們」，為《ACT : TOMORROW》台北站首日演出畫下圓滿句點。

TXT 然竣演唱〈Talk To You〉重現高難度下腰起身。（圖／讀者提供）

TXT 杋圭表示爸媽今天有來到大巨蛋現場。（圖／讀者提供）

TXT 秀彬招認開演前大嗑牛肉麵，開場時肚子很痛。（圖／讀者提供）

TXT 大巨蛋開唱第一天，粉絲排字應援「我們明天也在一起吧」，讓成員十分感動。（圖／讀者提供）

TXT大巨蛋開唱，粉絲在〈Song of the Stars〉獻上燈光應援。（圖／讀者提供）

