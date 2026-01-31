TXT然竣SOLO殺瘋了！〈Deja Vu〉應援聲掀翻大巨蛋

南韓男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）。（圖／讀者提供）





南韓男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）展開第四次全球巡演《ACT : TOMORROW》，台北站於本週末連續兩天在臺北大巨蛋登場。今（31日）首日現場逾2.5萬名MOA（粉絲名）的尖叫聲幾乎掀翻屋頂，除了團體舞台，成員們還帶來了SOLO以及驚喜中文歌單，讓演唱會完美落幕。

這次TXT開場就表示將帶來大禮包般的，成員們的刀群舞不說，更是輪番帶來個人solo舞台，姜太顯（TAEHYUN）以深情嗓音詮釋〈BIRD OF NIGHT〉，情緒層層堆疊；崔秀彬（SOOBIN）則用〈SUNDAY DRIVER〉散發清爽又帶點少年感的青春氣息；休寧凱化身性感舞者，帶來〈DANCE WITH YOU〉，魅力值瞬間拉滿。

南韓男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）然竣演出〈Talk to You〉氣場全開。（圖／讀者提供）

崔然竣（YEONJUN）登場演出〈GHOST GIRL〉帥氣中帶著危險魅惑，還帶來〈Talk to You〉氣場全開，下台前更把耳返摘下，全場大喊：「崔然竣」超震撼，還有人喊出「安可」，讓然竣本人表達非常開心；而崔杋圭（BEOMGYU）則以溫暖歌聲獻唱〈TAKE MY HALF〉，但音響有些落漆，短暫消音2次左右，導致MOA無法好好享受舞台，不過杋圭依舊展現專業表現。

TXT每次來台演出都會準備中文歌曲，本次登上臺北大巨蛋也不例外，休寧凱演唱一小段〈想見你想見你想見你〉，瞬間引發全場MOA共鳴，他也寵粉的再唱一次，讓MOA們都感動不已，而演唱會尾聲帶來〈Deja Vu〉時候，全場應援聲掀翻屋頂，就如同一開始說好的，一起high到最後。

值得一提的是，主辦單位有向官方申請MOA Zone來到臺北大巨蛋，一共6款式，若粉絲抽到官方娃娃「PPULVERSE」即可換到一套，全場入場可獲得一張票卡以及圓形手幅背後有成員隨機手寫的文字。《ACT : TOMORROW》2月1日還有一場演出，票券可在拓元售票購買，詳情請洽主辦單位遠雄創藝。



