TXT解鎖大巨蛋一開場就「近距離」寵粉！2天狂吸5萬人 撂話讓MOA幸福：我負責到底

韓國人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）今明兩晚（1/31、2/1）首度解鎖台北大巨蛋，兩場演唱會共吸引逾5萬人朝聖。5人今一開場就獻給MOA（粉絲名）驚喜，分別搭乘2輛花車近距離寵粉，5人輪番比愛心、揮手、放電零死角寵粉，還高喊「台北」、「尖叫聲」，讓現場逾2.5萬名MOA的尖叫聲幾乎嗨炸大巨蛋。

HYBE第一組大巨蛋開專場

TOMORROW X TOGETHER由隊長秀彬（SOOBIN）、休寧凱（HUENINGKAI）、杋圭（BEOMGYU）、然竣（YEONJUN）、太顯（TAEHYUN）所組成，出道邁入第7個年頭，展開第四次全球世巡「ACT : TOMORROW」，本週末移師台北舉行，不僅解鎖了台北大巨蛋場館，也是所屬HYBE娛樂旗下第一組在大巨蛋開專場的團體。

5名成員今在演唱第一首歌〈LO$ER=LO♡ER〉時，隨即登上花車零死角寵粉，唱完〈Blue Hour〉、〈Love Language〉等招牌曲後，輪番與台灣MOA打招呼。太顯送上飛吻，感恩地說：「能夠在大巨蛋見到MOA們，從第一首歌就讓我們非常感動，因為有你們給予我們更多的愛，我們才能移動到更大的演唱會場地，今天會讓大家更幸福！」並用中文許諾地說：「約定！」

TXT中文情話寵粉：想你們了

然竣一登場就撂中文「想你們了」，笑說：「每天都在摺手指倒數在大巨蛋見到MOA的這一刻，今天準備了TXT綜合大禮包，要一次展現不同面貌給大家看。」更即席考驗MOA的應援實力，要大家放聲尖叫，秀彬還賣關子地說：「隨著大家的熱情與享受程度，會隨時召喚安可舞台。」讓粉絲更加賣力應援，一開場就已讓氣氛嗨爆。

休寧凱則放話：「今天要讓大家成為台北最幸福的人！」掛保證地說：「我會負責到底，要一起嗨到最後一刻喔！」並不忘用中文祝大家新年快樂。杋圭則是難忘2024年台灣MOA的美妙大合唱，興奮地說：「今天會期待大家的美妙歌聲。」讓粉絲迫不及待一起高聲合唱。



