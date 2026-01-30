TXT週末登上台北大巨蛋！ 提早2天抵台 粉絲笑稱：是不是先來喝珍奶

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

韓國人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）這週末即將在台北大巨蛋展開為期2天的演出，而他們在昨（29）就已抵台。5位成員們雖然都戴著口罩、帽子，打扮相當低調，不過他們卻比同樣週末要在台灣演出的TWS、&TEAM提早1天抵台，讓不少粉絲笑稱：「是提早來觀光的吧」。

韓國人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）這週末即將在台北大巨蛋展開為期2天的演出。（圖／＠txt_bighit）

TXT成員們在29日下午從南韓仁川機場出發前往台灣，實際上他們過去在台灣開演唱會前也會抽空旅遊，過去就有粉絲在十分募集成員們放天燈，而成員秀彬去年也曾在休息時，和朋友一同在台北旅遊，所以此次提早來台，不禁讓粉絲猜測：「是不是先來喝珍奶」、「期待5人趴趴走」。

消息曝光後，許多粉絲有紛紛表示，「他們真的是提早來臺灣欸！趕快出去玩吧！明天好天氣噢！」、「求台北街頭巧遇」、「崔秀彬大概有很多要吃的」、「崔然竣說想吃滷肉飯了」、「歡迎歡迎熱烈歡迎」、「期待可以偶遇」。

