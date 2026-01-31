「TXT」大巨蛋二度繞場寵2.5萬粉 休寧凱清唱〈想見你〉

「TXT」在台北大巨蛋舉辦「ACT : TOMORROW」世界巡演。遠雄創藝提供



韓國男團「TOMORROW X TOGETHER」（TXT）昨（1╱31）一連2天在台北大巨蛋舉辦「ACT : TOMORROW」世界巡演，隊長秀彬、然竣、杋圭、太顯、休寧凱分成2輛花車沿著場內繞行演唱〈LO$ER=LO♡ER〉揭開序幕，還比愛心狂撩逾2萬5000名「MOA」（粉絲名稱）。

睽違1年半再度來台，太顯以中文打招呼：「大家好，我是太顯。」並感性表示：「終於在台北大巨蛋跟MOA見面了，從第1首開始就有點感動，因為有你們，所以我們來到更大的場地，謝謝你們幫我們填滿，我會盡全力讓大家幸福的。」然竣也以中文告白「想你們了」。

「TXT」吸引2萬5000名粉絲朝聖。遠雄創藝提供

杋圭則回想起前年在林口體育館的演出，「那時候跟成員還有MOA們真的好幸福，到現在還記得填滿著演唱會場地的MOA美妙的大合唱聲音，今天也會期待大合唱喔！」休寧凱則以「大家新年快樂」拜早年，最後秀彬也說：「在長時間的等待之下，終於可以一起，真的很幸福。」希望歌迷可以好好享受特別的夜晚。

TXT每次來台演出必唱中文歌，休寧凱清唱一段〈想見你想見你想見你〉，溫柔又深情的嗓音引爆全場共鳴，MOA也在2樓排字告白以及準備全區燈海應援，氣氛感人。

演唱會尾聲，TXT在安可聲中再度現身繞場演出，成員們更深情告白：「我愛你。」全場MOA尖叫聲不斷，最後5人輪流用中文道別「謝謝」、「晚安」，溫柔叮嚀大家回家路上小心。今晚還有1場演出，票券可在拓元售票購買。

