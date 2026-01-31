TXT「想你們了」中文甜蜜告白 大巨蛋零死角「花車繞場」嗨翻2.5萬MOA

TOMORROW X TOGETHER（TXT）今明兩天在臺北大巨蛋開唱。（讀者提供）

南韓男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）第四次全球巡演《ACT : TOMORROW》台北站，於今（31日）晚在臺北大巨蛋登場，隨著黃色光束照亮全場，成員分成2輛花車沿著場內繞行，近距離向四面八方的歌迷揮手、對視、比愛心，零死角寵粉模式全開，讓現場逾2.5萬名MOA（官方粉絲名）的尖叫聲不絕於耳。

自我介紹時，太顯率先用中文「大家好」向全場粉絲打招呼，繼上次巡演經過1年半，終於再次回到台北開唱，他感性說道：「 我們在2024年和MOA見過面，橫跨五個季節終於再來到MOA身邊，能夠在臺北大巨蛋見到大家，從第一首歌就讓我很感動，因為你們給予我們的愛，我們一路來到更大的場地，就像你們今天填滿了現場的座位，我們會讓你們幸福的，約定！」

然竣則用中文「想你們了」向台下MOA甜蜜告白，「我每天都在倒數能見到MOA這一刻，今天準備好要一起嗨起來了嗎？」緊接著他也現場驗收粉絲的尖叫聲，傲嬌說：「這程度不行耶，你們準備好了嗎？我今天也會全力以赴的。」

杋圭同樣回想起2024年訪台開唱，「2024年我們在台北舉辦第一場專場演出，和成員們、MOA真的很幸福，我到現在都記還得現場迴盪MOA美妙的大合唱，我今天也會期待的。」休寧凱則搶先拜早年，祝MOA「新年快樂」，霸氣表示：「今天會讓MOA成為全台北最幸福的人，就由我休寧凱負責到底，一起嗨到最後一刻！」

TOMORROW X TOGETHER時隔一年半再來台。（讀者提供）

最後隊長秀彬說：「經過長時間的等待，再次見面我真的很開心，能夠站上大巨蛋，真的要一位一位感謝我們MOA，今天要好好享受喔！加油！」隨後，然竣預告成員們將輪流帶來精彩的個人舞台，「為了大家，就像大禮包一樣把我們的面貌展現給大家，今晚要一直陪著我們到最後一刻喔！」

之後，太顯以深情嗓音詮釋〈BIRD OF NIGHT〉；秀彬則帶來〈SUNDAY DRIVER〉散發清爽又帶點少年感的青春氣息；休寧凱化身性感舞者熱跳〈DANCE WITH YOU〉；然竣的〈GHOST GIRL〉帥氣中帶著危險魅惑；杋圭則以溫暖歌聲獻唱〈TAKE MY HALF〉，五人五色的演出，讓現場MOA看得目不轉睛。TOMORROW X TOGETHER 2月1日還有一場演出，票券可在拓元售票購買，詳情可洽主辦單位遠雄創藝。





