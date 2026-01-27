Tyson Yoshi半裸炫肌塊 王嘉爾衝上台互嗆

王嘉爾（左起）、Tyson Yoshi、張敬軒驚喜同台。Just Kidding Limited提供



香港唱作才子Tyson Yoshi（程浚彥）日前在澳門倫敦人綜藝館舉辦「THE VILLAIN LIVE IN MACAO」巡演，2場共吸引上萬名粉絲朝聖，首場邀香港R&B情歌王子湯令山（Gareth T.）助陣，第2天壓軸則有王嘉爾及張敬軒助陣，Tyson Yoshi不僅半裸展現6塊肌，還獻出吉他自彈自唱初體驗。

Tyson Yoshi與王嘉爾以一黑一白造型登場，首唱新歌〈DeadEnd〉，王嘉爾還拱他即興跳舞，讓他連忙揮手拒絕，逗得全場大笑。談及〈DeadEnd〉的創作過程，他分享原本構想是1首帶有90年代情懷的流行歌曲，王嘉爾特別為他量身打造歌詞細節，雙帥在台上互虧、互嗆，默契十足。

Tyson Yoshi預告下半年重返「音樂家鄉」台灣開唱。Just Kidding Limited提供

而張敬軒不僅與Tyson Yoshi合唱〈By My Side〉，更在台上細心為他整理頭髮、外套，展現深厚情誼。演唱會尾聲，當他演唱〈In My Dream〉時，王嘉爾與張敬軒再度一同登台掀高潮，他也驚喜預告下半年重返「音樂家鄉」台灣開唱。

值得一提的是，此次澳門場演出規格比照香港場，Tyson Toshi笑說：「其實香港場和澳門場有什麼分別呢？老實說差別不大，只是上次開唱時，我手上還沒有這枚戒指。」說完立刻秀出左手無名指上的婚戒，隔空向太太Christy放閃示愛，並首次以人夫身分獻唱〈Would You Be Mine？〉，甜度爆表。

