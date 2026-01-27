Tyson Yoshi演唱會「破處」！半裸洩超猛六塊肌 再合體2大男神

記者徐珮華／台北報導

香港男神Tyson Yoshi首度在澳門開唱，24、25日於倫敦人綜藝館舉辦新巡演「TYSON YOSHI THE VILLAIN LIVE IN MACAO」，兩場共吸引逾萬名粉絲朝聖。首場邀來香港R&B情歌王子湯令山（Gareth T.）助陣，第二天更請到亞洲男神王嘉爾及香港超人氣歌王張敬軒站台，宛如好友同樂會，熱鬧非凡。

Tyson Yoshi（左）首度合體王嘉爾（右）獻唱。（圖／Just Kidding Limited提供）

Tyson以招牌開胸十字架造型獻唱〈See You in Hell〉開場，隨後笑說：「香港場和澳門場有什麼分別呢？老實說差別不大，只是上次開唱時，我手上還沒有這枚戒指！」說完立刻大方秀出左手無名指上的婚戒，隔空向太太Christy示愛，並首次以人夫身分獻唱〈Would You Be Mine?〉，全場甜度爆表。

Tyson Yoshi半裸自彈自唱，笑稱是「破處」。（圖／Just Kidding Limited提供）

有著好身材的Tyson，更在演唱會展現六塊肌，半裸獻出吉他自彈自唱處男秀〈你不會一輩子的愛上我〉，自嘲：「我今天算是『破處』啦！其實我只會彈這一首歌，其他一概不會。為了這個表演苦練了好幾個月，但也只練這一首，所以Teddy（吉他手）還不能被辭退，大家放心，之後還是會看到他。」向來寵粉的他，更將這次「破處用的吉他Pick」送給台下觀眾，感性致謝：「看到很多熟悉的面孔，謝謝你們的支持，I Love You Too！」

王嘉爾（左）攜手張敬軒（右），力挺Tyson Yoshi（中）澳門演唱會。（圖／Just Kidding Limited提供）

此外，Tyson與王嘉爾首度同台飆歌〈DeadEnd〉，王嘉爾更當場拱Tyson即興跳舞，讓他連忙揮手拒絕，逗得全場大笑。談及〈DeadEnd〉創作過程，Tyson分享原本構想是一首帶有90年代情懷的流行歌曲，王嘉爾更特別為他量身打造歌詞細節，王嘉爾則許願未來能與Tyson合作推出廣東歌曲，兩人在台上互虧、互嗆，默契十足。

張敬軒則與Tyson合唱〈By My Side〉，更在台上細心替他整理頭髮、撿起外套，展現深厚情誼。演唱會尾聲，Tyson演唱〈In My Dream〉時，王嘉爾與張敬軒再度一同登台安可，3位男神罕見合體，為澳門演唱會留下經典畫面。Tyson也預告，希望今年下半年能重返「音樂家鄉」台灣開唱，讓台灣歌迷期待值瞬間飆升。

