Tyson Yoshi澳門開唱 半裸秀出六塊肌

擁好身材的Tyson Yoshi 半裸上陣，大方展現六塊肌。（Just Kidding Limited提供）

Tyson Yoshi上週末一連兩天在澳門倫敦人綜藝館舉辦《TYSON YOSHI THE VILLAIN LIVE IN MACAO》巡迴，擁高人氣的他吸引兩場共逾萬名粉絲朝聖，首場邀來香港歌手湯令山（Gareth T.）助陣，壓軸場有王嘉爾及香港歌王張敬軒站台，讓澳門演唱會宛如Tyson Yoshi的好友同樂會。

Tyson Yoshi在澳門倫敦人綜藝館舉辦《TYSON YOSHI THE VILLAIN LIVE IN MACAO》巡迴。（Just Kidding Limited提供）

最令歌迷驚喜的是Tyson Yoshi與王嘉爾同台飆歌，兩人首唱新歌〈DeadEnd〉，雙帥合體掀起全場尖叫連連，王嘉爾當場拱Tyson即興跳舞，讓他連忙揮手拒絕，逗得全場大笑。談及〈DeadEnd〉的創作過程，Tyson分享，原本構想是一首帶有90年代情懷的流行歌曲，王嘉爾更特別為他量身打造歌詞細節，兩人在台上互虧、互嗆，默契十足，也讓現場氣氛持續升溫。

廣告 廣告

壓軸場第二波驚喜由張敬軒助陣，兩人合唱〈By My Side〉，張敬軒在台上細心替Tyson整理頭髮、撿起外套，展現深厚情誼。隨著演唱會進入尾聲，Tyson演唱〈In My Dream〉時，王嘉爾與張敬軒再度一同登台安可，三位男神罕見合體，與全場觀眾一起掀起最高潮。

Tyson 演唱時，王嘉爾與張敬軒再度一同登台安可。（Just Kidding Limited提供）

擁好身材的Tyson Yoshi半裸上陣，大方展現六塊肌，更獻出吉他自彈自唱處男秀，彈唱〈你不會一輩子的愛上我〉的他，成功將胸肌與音波合而為一，還得意地望向好友兼吉他手 Teddy Fan開玩笑說：「學著點啊！」相當搞笑，Tyson接著自嘲：「我今天算是『破處』啦！其實我只會彈這一首歌，其他一概不會。為了這個表演苦練了好幾個月，但也只練這一首，所以Teddy還不能被辭退，大家放心，之後還是會看到他。」此次澳門場演出規格比照香港場，Tyson Toshi以笑說：「其實香港場和澳門場有什麼分別呢？老實說差別不大，只是上次開唱時，我手上還沒有這枚戒指！」說完立刻大方秀出左手無名指上的婚戒，隔空向太太Christy放閃示愛，並首次以人夫身分獻唱〈Would You Be Mine?〉。

更多鏡週刊報導

布蘭登費雪為戲練日文 《日租家庭》演出異鄉情愁

送曹西平最後一程 龍千玉致詞數度落淚：至今仍覺得是一場夢

大動作登報道歉懊悔脫序行徑 肯伊威斯特承認「雙相情緒障礙」