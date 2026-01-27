Tyson Yoshi舞臺上「破處」 合體兩大男神掀暴動

Tyson Yoshi演唱會邀來王嘉爾擔任嘉賓。（圖／Just Kidding Limited提供）





Tyson Yoshi 上週六、日(24、25日)一連兩天在澳門倫敦人綜藝館舉辦新巡演《TYSON YOSHI THE VILLAIN LIVE IN MACAO》，這也是他出道以來首次在澳門開唱，兩場共逾萬名爆滿粉絲朝聖，好人緣的他嘉賓雲集，除了首場邀來香港R&B情歌王子湯令山（Gareth T.）助陣，第二天壓軸場更一舉邀來亞洲男神王嘉爾及香港超人氣歌王張敬軒站台，讓本次澳門演唱會宛如Tyson Yoshi 的好友同樂會，現場星光熠熠，熱鬧非凡。

Tyson Yoshi上週末在澳門舉辦個人巡演。（圖／Just Kidding Limited提供）

其中最令歌迷驚喜的莫過於Tyson Yoshi與王嘉爾兩位男神首度同台，兩人特別在現場首唱新歌〈DeadEnd〉，在舞台上以「一黑一白」的造型亮相，雙帥合體掀起全場尖叫連連，王嘉爾更當場拱Tyson即興跳舞，讓他連忙揮手拒絕，逗得全場大笑。

談及〈DeadEnd〉的創作過程，Tyson分享原本構想是一首帶有90年代情懷的流行歌曲，王嘉爾更特別為他量身打造歌詞細節，兩人在台上互虧、互嗆，默契十足，也讓現場氣氛持續升溫。王嘉爾也透露，希望未來能與Tyson合作推出廣東歌曲，你來我往的互動，成為當晚一大亮點。

Tyson Yoshi與王嘉爾首度同台。（圖／Just Kidding Limited提供）

壓軸場第二波驚喜則由張敬軒登場助陣，Tyson見到他現身立刻上前迎接，兩人合唱〈By My Side〉，並透過互動橋段帶動全場粉絲尖叫聲。張敬軒更在台上細心替 Tyson整理頭髮、撿起外套，展現深厚情誼。隨著演唱會進入尾聲，Tyson演唱〈In My Dream〉時，王嘉爾與張敬軒再度一同登台安可，三位男神罕見合體，與全場觀眾一起掀起最高潮，也為澳門演唱會留下經典畫面。Tyson也預告，未來希望今年下半年能重返「音樂家鄉」台灣開唱，讓台灣歌迷期待值瞬間飆升。

Tyson Yoshi第二波驚喜則由張敬軒登場助陣。（圖／Just Kidding Limited提供）

除了演唱會嘉賓雲集，有著好身材的Tyson Yoshi 不吝嗇展現健壯六塊肌，不僅半裸上陣，還首次獻出吉他自彈自唱處男秀，為澳門場獻上第二個「第一次」，現場彈唱〈你不會一輩子的愛上我〉的他成功將「震撼波」(胸肌)與「音波」合而為一，還得意地望向好友兼吉他手Teddy Fan開玩笑說：「學著點啊！」相當搞笑。

Tyson接著自嘲表示：「我今天算是『破處』啦！其實我只會彈這一首歌，其他一概不會。為了這個表演苦練了好幾個月，但也只練這一首，所以Teddy還不能被辭退，大家放心，之後還是會看到他。」向來寵粉的他，更將這次「破處用的吉他 Pick」送給台下觀眾，並感性感謝支持：「看到很多熟悉的面孔，謝謝你們的支持，I Love You Too！」

Tyson Yoshi、王嘉爾與張敬軒一同登台安可。（圖／Just Kidding Limited提供）

值得一提的是，此次澳門場演出規格比照香港場，Tyson Toshi以招牌開胸十字架造型登場，獻唱〈See You in Hell〉，為首度在澳門舉辦的個人演唱會揭開序幕。他隨後笑說：「其實香港場和澳門場有什麼分別呢？老實說差別不大，只是上次開唱時，我手上還沒有這枚戒指！」說完立刻大方秀出左手無名指上的婚戒，隔空向太太 Christy放閃示愛，並首次以人夫身分獻唱〈Would You Be Mine?〉，全場甜度爆表。



