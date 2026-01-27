Tyson Yoshi處男秀「肌情」滿滿 王嘉爾驚喜現身助陣

王嘉爾擔任Tyson Yoshi演唱會嘉賓。（圖／Just Kidding Limited提供）

Tyson Yoshi一連兩天在澳門舉辦新巡演《TYSON YOSHI THE VILLAIN LIVE IN MACAO》，這是他出道後首度在澳門開唱，兩場演出吸引逾萬名粉絲，嘉賓更是眾星雲集，首場邀來香港R&B情歌王子湯令山助陣，第二天壓軸場更一舉邀來男神王嘉爾與張敬軒站台，讓現場粉絲驚呼連連。

Tyson Yoshi與張敬軒同台演出。（圖／Just Kidding Limited提供）

Tyson Yoshi與王嘉爾以「一黑一白」的造型亮相，王嘉爾更當場拱 Tyson 即興跳舞，讓他連忙揮手拒絕，逗得全場大笑。談及〈DeadEnd〉的創作過程，Tyson分享原本構想是一首帶有 90 年代情懷的流行歌曲，王嘉爾更特別為他量身打造歌詞細節，兩人在台上互虧、互嗆，默契十足。王嘉爾也透露，希望未來能與 Tyson 合作推出廣東歌曲，兩人你來我往的互動，成為當晚一大亮點。

Tyson Yoshi大秀健壯身材。（圖／Just Kidding Limited提供）

壓軸場第二波驚喜則由張敬軒登場助陣，Tyson見到張敬軒現身立刻上前迎接，兩人合唱〈By My Side〉，張敬軒更在台上細心替Tyson整理頭髮、撿起外套，展現深厚情誼。隨著演唱會進入尾聲，Tyson 演唱〈In My Dream〉時，王嘉爾與張敬軒再度一同登台安可，三位男神罕見同台，為澳門演唱會留下經典畫面。

除了演唱會嘉賓雲集，更肌情滿滿，有著好身材的Tyson不吝嗇展現健壯六塊肌，也首次獻出吉他自彈自唱處男秀，只見現場彈唱〈你不會一輩子的愛上我〉的他，成功將「震撼波」（胸肌）與「音波」合而為一，還得意地望向好友兼吉他手開玩笑說：「學著點啊！」Tyson 接著自嘲：「我今天算是『破處』啦！其實我只會彈這一首歌，其他一概不會。為了這個表演苦練了好幾個月，但也只練這一首。」

值得一提的是，此次澳門場演出規格比照香港場，Tyson以招牌開胸十字架造型登場，獻唱〈See You in Hell〉，他隨後笑說：「其實香港場和澳門場有什麼分別呢？老實說差別不大，只是上次開唱時，我手上還沒有這枚戒指！」說完立刻大方秀出左手無名指上的婚戒，隔空向太太 Christy 放閃示愛，並首次以人夫身分獻唱〈Would You Be Mine?〉，全場甜度爆表。

