Tyson Yoshi驚喜合體王嘉爾！大秀精壯6塊肌 許願下半年來台開唱

香港歌手Tyson Yoshi上周末一連兩天在澳門舉辦《TYSON YOSHI THE VILLAIN LIVE IN MACAO》巡演，兩場共吸引逾萬名粉絲朝聖。除了首場邀來香港R&B情歌王子湯令山（Gareth T.）助陣，壓軸場直接邀來亞洲男神王嘉爾及香港歌王張敬軒站台，讓全場歌迷尖叫連連。

香港歌手Tyson Yoshi（中）上周末一連兩天在澳門開唱，找來王嘉爾（左）及香港歌王張敬軒（右）助陣。（圖／Just Kidding Limited 提供）

Tyson Yoshi出道以來首次在澳門開唱，其中最令歌迷驚喜的莫過於在第二天的壓軸場，Tyson Yoshi與王嘉爾同台飆歌，兩人特別在現場首唱新歌〈DeadEnd〉，雙帥合體將全場氣氛炒到最高點。

王嘉爾當場拱Tyson Yoshi即興跳舞，讓他連忙揮手拒絕，逗得全場大笑。談及〈DeadEnd〉的創作過程，Tyson Yoshi分享，原本構想是一首帶有90年代情懷的流行歌曲，王嘉爾特別為他量身打造歌詞細節，兩人在台上互虧、互嗆，默契十足，也讓現場氣氛持續升溫。王嘉爾也透露，希望未來兩人能合作推出廣東歌曲。

王嘉爾驚喜現身引全場歌迷尖叫不斷。（圖／Just Kidding Limited 提供）

壓軸場第二波驚喜則由張敬軒登場助陣，兩人合唱〈By My Side〉，並透過互動橋段帶動全場粉絲尖叫聲。隨著演唱會進入尾聲，Tyson Yoshi演唱〈In My Dream〉時，王嘉爾與張敬軒再度一同登台安可，三位男神罕見合體，與全場觀眾掀起最高潮，也為澳門演唱會留下經典畫面。Tyson Yoshi也預告，未來希望今年下半年能重返「音樂家鄉」台灣開唱，讓台灣歌迷期待值瞬間飆升。

除了演唱會嘉賓雲集，擁有好身材的Tyson Yoshi大方展現健壯六塊肌，不僅半裸上陣，還獻出吉他自彈自唱處男秀。當他彈唱〈你不會一輩子的愛上我〉時，更成功將胸肌與音波合而為一，還得意地望向好友兼吉他手Teddy Fan開玩笑說：「學著點啊！」

Tyson Yoshi接著自嘲表示：「我今天算是『破處』啦！其實我只會彈這一首歌，其他一概不會。為了這個表演苦練了好幾個月，但也只練這一首，所以Teddy還不能被辭退，大家放心，之後還是會看到他。」向來寵粉的他，更將這次「破處用的吉他 Pick」送給台下觀眾，並感性感謝支持：「看到很多熟悉的面孔，謝謝你們的支持，I Love You Too！」

Tyson Yoshi大方展現健壯六塊肌，不僅半裸上陣，還獻出吉他自彈自唱處男秀。（圖／Just Kidding Limited 提供）

值得一提的是，此次澳門場演出規格比照香港場，Tyson Yoshi以招牌開胸十字架造型登場，獻唱〈See You in Hell〉，為澳門場揭開序幕，他隨後笑說：「其實香港場和澳門場有什麼分別呢？老實說差別不大，只是上次開唱時，我手上還沒有這枚戒指！」說完立刻大方秀出左手無名指上的婚戒，隔空向太太Christy放閃示愛，並首次以人夫身分獻唱〈Would You Be Mine?〉，全場甜度爆表。

