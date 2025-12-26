Tzu Chi Aids Flood Survivors in the Philippines
In the Philippines, Typhoon Kalmaegi caused devastating flooding, and Tzu Chi provided aid and comfort to survivors.
更多 大愛新聞 報導：
愛要說出口！傅聰慧的悄悄話
海外慈青訪慈濟志業 增廣見聞長養慈悲
其他人也在看
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 19 小時前 ・ 402
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 8
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 127
謝京穎雙胞胎孕肚曝光！過聖誕休假安胎 外套超藏肚「根本看不出」
女星謝京穎與老公書偉結婚滿2年，上週才對外宣布懷上雙胞胎，25日聖誕節她再度透過社群平台分享近況，透露已正式開始休假安胎，目前孕肚尚未明顯，身體狀況良好，也向外界報平安。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 63
台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 44
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 142
民進黨台南人選出爐？謝寒冰分析「驚人民調差距」：賴清德目標只有這事
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區的台南，將由立委陳亭妃、林俊憲的哪一方出戰，更是受到高度關注；媒體人謝寒冰分析《鏡報》綠營內參民調指出，隨著林俊憲支持度明顯上揚，出線機率已經大幅提升。謝寒冰更直言，其實對賴清德而言，只要民進黨能勝過國民黨即可。《鏡報》昨（25）日公布綠營台南市長內參民調，發現陳亭妃在對上國民黨立委謝龍介時，以54.1%大幅領......風傳媒 ・ 50 分鐘前 ・ 14
《基金》不到4年賺千萬！神人抱1支ETF網讚嘆
【時報-台北電】台股2025年多頭氣勢如虹，帶動槓桿型ETF表現驚人。23日PTT上出現一篇熱門文章「正二年報」，一名網友分享，2022年起，透過「定期不定額」方式布局元大台灣50正2(00631L)，不到4年時間，累計獲利正式突破1,000 萬元大關。該文引發鄉民熱烈討論，認為其「敢抱、不賣、持續投入」的心理素質，是普通投資人與千萬富翁的分水嶺。 原PO在文中表示，當初受財經達人大仁哥啟發，決定放棄傳統「原型ETF」需苦守 10 年的人生，轉而利用正二的2倍槓桿效應縮短財富累積時間；儘管期間經歷 2024年8月與今年4月的兩次市場大回檔，一度恐慌停損80萬元，但最終仍靠著「長期持有」熬過震盪。 分享之際，他也猜測，正二雖有崩盤更跌、盤整耗損、路徑相依向下等缺點，這些「爛事」仍會發生，但隨著量化寬鬆瘋狂印鈔，這些「爛事」發生的時段應會大幅縮短，取而代之的是「大漲小漲慢慢漲」。 至於未來會如何操作，原PO則透露，由於幸運買在相當低的價位，處於「打底完成了只要沒事躺著就好」的狀態，未來應是不用擔心黑天鵝大崩盤了，能夠更長期的持有；目前需要思考的，僅有股票現金比為5：1，不知是否需要再平衡。時報資訊 ・ 4 小時前 ・ 2
瘦男超養生竟高血脂！「做3事」血液變清澈 膽固醇降50%
瘦不一定代表健康！心臟外科醫師楊智鈞分享，一名65歲男子身形清瘦，平時注重養生，未料接受血液檢查，驗出血脂超標，屬於典型的「瘦胖子」，在醫師叮囑下進行飲食控制、規律運動、定期追蹤，他的總膽固醇從262降至130mg/dL，降幅達50%。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
這一天真的來了！鴻海造車賣車一條龍 Foxtron Bria 89.9萬起登場！
上週鴻華先進（Foxtron）以7.876 億元收購納智捷（Luxgen）100% 股權，內容還包含Luxgen母公司資產、旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等。這場交易讓台灣汽車產業進入重要轉折，箇中有何重點？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 6 小時前 ・ 9
張文金主竟不只媽媽！疑有打工「郵局金流曝光」
社會中心／楊佩怡報導27歲嫌犯張文１９日在北捷、中山商圈一帶，投擲煙霧彈、縱火並持刀攻擊路人，釀4死（含嫌犯）11傷的悲劇。隨著警方深入調查，張文在台北沒工作，警方追查金流發現張母近3年來，陸續匯款共82萬給張文生活。然而他戶頭裡卻有幾次的小額存款，目前還不知金流來源。此外，張文生前不僅砸近10萬元買電競筆電外，更訂閱血腥漫畫；因此警方懷疑，張文背後的金主恐不止張母一人。民視 ・ 1 天前 ・ 32
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 86
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 4 天前 ・ 14
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 3 天前 ・ 6
張文面相曝光！命理師分析歪嘴心機重、易搬弄是非：恐招人怨
2025年12月19日，台北捷運台北車站及中山商圈發生一起重大隨機殺人事件，27歲的張文持刀攻擊路人，造成4人死亡（含嫌犯）、11人受傷。根據警方調查，張文的攻擊行為並非一時衝動，而是經過長達一年的精心策劃，警方發現他在一年前購買了煙霧彈及其他裝備。警方正在追查其資金來源，試圖了解他如何籌集資金來實施這一系列暴力行為。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 117
林靜儀出局了？民進黨南投縣長神秘人選曝光
民進黨2026年南投縣長參選人選傳出重大變動，原本呼聲最高的衛福部次長林靜儀及立委羅美玲均被排除在名單之外。今（25）日傳出可能由一名出身草屯、目前在北部執業的醫師接棒投入選戰，為南投選情帶來新局面。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 107
台日高中對抗賽／意外甲子園冠軍投手被打退 幫忙吸水在日本是應該做的
中信盃台日高中棒球對抗賽25日新莊棒球場開打，晚間黑豹旗冠軍平鎮高中以2：2與日本九州聯隊和局收場，九州先發投手新垣有絃僅投2.2局就被平鎮高中打退場，賽後九州總教練加藤慶二坦言，新垣有絃是陣中的王牌投手「沒想到會被台灣打的那麼輕鬆...」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 19
鴻喜菇別再直接丟進滾水煮！ 專家揭「1個NG動作」害鮮味、營養全流失
鴻喜菇因為料理方便、口感獨特，是許多菜餚中大受歡迎的食材。然而，在「汆燙鴻喜菇」這個步驟中，可能已經讓它的美味減半了。對此，蔬菜專家分享「烹調鴻喜菇時常見的意外陷阱」以及「讓鴻喜菇不流失營養、更加美味的料理方法」。 鴻喜菇不要「從滾水開始煮」才是正確做法 在超市裡隨時都能買到的鴻喜菇，無論是義大利麵、炒菜或湯品等各式料理，都相當好用。其中，作為料理前置步驟，「先汆燙」的做法也相當普遍。然而，把鴻喜菇放入已經滾沸的熱水中，其實是NG的。 風味與營養會流失？ 當鴻喜菇放入滾水中時，因為急劇的溫度變化，細胞容易破壞。因此，鴻喜菇原本的鮮味與香氣會隨著水分一同流失。此外，水溶性的維生素與營養素也會因此喪失，導致好不容易攝取的營養白白浪費。 最大限度引出鮮味的料理方法？ 那麼，要如何讓鴻喜菇的美味發揮到最大呢？ 1、從冷水開始煮煮鴻喜菇時，從冷水開始加熱是關鍵。藉由慢慢提高溫度，鴻喜菇的細胞較不容易破壞，鮮味也能被牢牢鎖在裡面。 2、蒸或炒除了汆燙之外，其他料理方式也很推薦： ．蒸：使用蒸鍋或微波爐，可以將鴻喜菇的鮮味與香氣緊緊凝縮．炒：用油炒的話，能引出鴻喜菇的香氣，享受彈牙的口感 3、不要把常春月刊 ・ 1 天前 ・ 3