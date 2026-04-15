Tzu Chi Youth Graduate in Nepal

娛樂中心／巫旻璇報導台灣前桌球國手江宏傑於2016年與日本前桌球名將福原愛結婚，當時被視為台日體壇的模範夫妻。不過之後福原愛捲入婚內情感爭議，兩人最終於2021年離婚，結束這段婚姻。近日有週刊直擊，江宏傑身邊出現一名女子，兩人穿著同色系服裝、互動自然，邊走邊聊氣氛輕鬆，引發外界關注。不過該名女子其實是他過去同經紀公司的師妹林葦妮（木木），當時兩人正於台北市信義區百貨公司拍攝手機廣告。

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