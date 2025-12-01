U愛環境，U你我一起為「愛」而篩
記者黃秋儒／新北報導
12月1日為「世界愛滋病日」，依據疾病管制署統計資料，114年截至10月，新北市新增愛滋病毒感染計149例，較113年同期(179例)下降16.76%，以「25至49歲」為最主。新北衛生局呼籲只要發生風險性行為後，都應該定期篩檢確認自身健康狀態，愛滋病如同「慢性病」，只要穩定接受抗病毒藥物治療，多數感染者體內病毒量能控制到「測不到（Undetectable）」，進而達到「不具傳染力（Untransmittable）」的「U=U」狀態，能和一般人一樣正常生活工作。
新北市衛生局指出，新北市113年愛滋防治指標達「92-96-95」：即92%感染者知道自己感染，96%已知感染者接受治療，以及95%接受治療者病毒量成功抑制，優於全球平均的「87-89-94」，顯見新北愛滋防治成效。但估計約有8% 感染者未知自身感染狀態，由於感染愛滋病毒初期無明顯症狀，且潛伏期長不易察覺，因此透過定期篩檢方能提早確認自身健康狀況。
衛生局提到，新北市114年截至11月底，提供愛滋篩檢服務超過8.3萬人次，相較113年同期增長9.2%，其中初篩陽性167人次，新北衛生局提醒有性行為者，至少進行1次愛滋篩檢；有不安全性行為者，每年至少進行1次篩檢；若有感染風險行為(如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等)、或性伴侶有前述任一情形者，建議每3至6個月篩檢1次，以達早期發現、早期治療，照顧自己也保護身邊的人。
衛生局表示，面對Z世代日益增長的愛滋匿名諮詢需求，新北市提供多元篩檢管道，便利民眾選擇篩檢場域，包括結合醫療及民間力量深入社區、校園推廣衛教與匿名篩檢服務、拓展多元化愛滋篩檢管道並建立愛滋友善醫療環境，打造隱密、安全的檢測環境。另特別設立「愛滋諮詢及快易篩預約專線: 0800-001069」(服務時間週一至週五上班時間)，透過電話約定時間、地點提供篩檢服務，或透過網路購買愛滋自我篩檢試劑在家自行檢測。相關資訊可上新北市政府衛生局網 （www.health.ntpc.gov.tw） 機關業務/疾病管制/愛滋防治專區查詢。
其他人也在看
壞情緒傷害大 美女營養師點名8種「情緒系癌症」
【記者黃泓哲／台北報導】營養師高敏敏在臉書表示，許多人把壞情緒往肚裡吞，長期壓力不只讓免疫力大亂，甚至可能提高罹癌風險。她整理出8種與情緒高度相關的癌症，包括肺癌、甲狀腺癌、乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、淋巴癌與大腸直腸癌，每一種都與長期焦慮、壓抑、恐懼或未解決的情緒糾結有關。壹蘋新聞網 ・ 1 小時前
55歲女腎臟像90歲！醫揪主因「保健品害的」魚油也中鏢
保健食品不是吃越多越好！腎臟科醫師洪永祥分享，一名55歲的女病患已有慢性腎衰竭第三期，就像一顆90歲的老腎臟，原來她連續5年每天吃10幾種來自各國品牌的保健食品。洪永祥點名保健食品5大地雷，若是吃錯了可能護腎不成反傷腎。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
震驚！肩膀「氣結」非肌肉緊繃 醫：按摩沒用...是組織生病了
許多人都有肩膀肌肉緊繃的困擾，往往借助於推拿、按摩或運動來舒緩不適，復健科醫師侯鐘堡發文表示，過去他也是這樣告訴患者，但近來一篇新研究卻顛覆這樣的傳統想法，原來肩膀的硬塊（氣結）竟是身體發出的警訊，按摩、運動都沒有用，因為這是一個充滿傷痕的生病組織，侯鐘堡醫師也以身試法，透過增生療法、震波等方式，精準處理肌肉疤痕組織、改善循環。中天新聞網 ・ 5 小時前
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手EBC東森新聞 ・ 2 小時前
女星狂喝「1飲品」慘糖尿病前期！醫喊：它是澱粉加糖
藝人唐玲2019年被診斷出罹患胃癌第四期，歷經8次化療，最近她坦言，她4年前就盡量少喝甜的飲料，但每天都喝大杯的燕麥奶咖啡，最近進入糖尿病前期，因此，自此後只喝黑咖啡。醫師邱筱宸表示，燕麥奶的主要熱量來源是碳水化合物（澱粉與糖），且液體吸收快，升糖指數高。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
別再喝「這類飲品」！哈佛大學證實：恐讓早死風險增9％
現代人飲食精緻化，出現許多「超加工食品」，像是含糖飲料、蛋糕或是火腿等，雖然好吃，卻容易造成身體損害，甚至可能導致過早死亡！腎臟科醫師江守山指出，政府應該嚴厲打擊這類食品，因為根據研究分析，這類食品被推估與約14％的過早死亡有相關性。此外，哈佛大學追蹤證實，經常飲用含糖飲料會讓風險增加約9％！三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
布魯斯威利失智元凶是血栓？ 醫：打疫苗就能預防！
好萊塢知名動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）自3年前確診罹患額顳葉型失智症後，病情持續惡化，目前已無法說話和行走。其家人近日宣布，計劃在布魯斯威利離世後捐出他的腦部供醫學研究，期望能對失智症治療有所貢獻。台灣醫師分析，血栓可能是導致其大腦受損的主因。中天新聞網 ・ 43 分鐘前
中國老翁「便秘10多天」腸道堵死！口腔突「噴出1物」醫搖頭了
國際中心／巫旻璇報導中國廣東深圳一名高齡男子長年深受便秘折磨，一直沒有特別在意，直到近日腹部脹痛到難以忍受，被家人緊急送往醫院，才驚覺病情已惡化。醫療團隊檢查後發現，他並非單純便秘，而是因為罹患乙狀結腸癌導致嚴重腸道阻塞，必須立即動手術，未料在麻醉插管的過程中，由於腸道完全被穢物塞死，導致腸內容物逆流至胃部，最終從口腔溢出。民視 ・ 1 天前
早餐吃清淡白粥、饅頭最健康？醫曝嚴重後果「對身體危害更大」：血糖像雲霄飛車
不少人相信早餐吃得越清淡越健康，但醫師提醒，若「清淡」做得太極端，反而可能傷害身體。秀傳醫療體系總院長黃士維在臉書分享，早餐若長期吃得過於單一、油脂與蛋白質不足，可能引發膽結石、肌少症、血糖劇烈波動與多種營養素缺乏等問題，影響遠比想像中大。姊妹淘 ・ 5 小時前
煮錯害營養流光！高麗菜護胃、防癌 譚敦慈揭「2關鍵」健康加倍
高麗菜熱量低，還富含纖維質，有助於排毒、護胃。「無毒教母」譚敦慈提醒，高麗菜含有「維生素U」，幫助保護胃黏膜，但烹煮若過於高溫，恐破壞營養素，建議料理時將高麗菜切得細一些、稍微放置幾分鐘，有助硫化物釋出，且烹煮不要過頭，以保留完整營養。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
一天十幾罐啤酒 52歲老闆差點失去記憶...醫師提出警告了
隨著飲酒文化在社會中普及，許多人以為小酌怡情，甚至將酒類當作日常社交的潤滑劑。然信傳媒 ・ 39 分鐘前
55歲女「愛吃保健品」腎臟宛如90歲！5大地雷曝光 魚油也上榜
吃保健食品要小心！醫師江永祥在臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」中發布貼文，表示亂吃保健食品可能比不吃還要傷腎，他表示，「保健食品就是加工食品，吃錯補充品可能不是補，而是害」。鏡報 ・ 9 小時前
這樣吃身體不發炎！張忠謀也這樣吃 抗癌抗病全攻略
台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘指出，現代人深受各種文明病困擾，如失智症、巴金森氏症、癌症、糖尿病、心臟病等，這些疾病的前身都與發炎和氧化壓力有關。如果能及早發現身體出現慢性發炎的徵兆，健康2.0 ・ 8 小時前
唐玲挺過4期胃癌重生 4年每天喝「1飲料」讓血糖狂飆
鬼門關前走一遭！女星唐玲2019年罹患胃癌第4期，她挺過8次化療與兩次重大切除手術，終於成功抗癌。今天（11／30）唐玲以大使身分出席「2025抗癌健康嘉年華派對」，在松菸4號倉庫開講，第一次公開這幾年與病魔共存的心路歷程，不過她也提到這4年每天都喝「1飲料」，讓她血糖狂飆，甚至罹患糖尿病前期。太報 ・ 19 小時前
45歲男曾胖到280公斤！足不出戶6年 靠這方法瘦到80公斤
一名45歲吳先生，10多年前，靠吃紓壓體重飆破280公斤，透過飲食、運動和減重手術，成功減至80公斤。吳先生笑著說：「我終於看到肚子下面的世界了。」 他靠飲食、運動和手術 成功減重200公斤健康2.0 ・ 8 小時前
長期喝「1飲品」！唐玲抗癌後又確診糖尿病 醫師示警：是澱粉加糖
唐玲坦言，當時只是覺得燕麥奶口感香濃順口，搭配咖啡飲用方便又健康，未曾料到長期飲用竟會導致血糖問題。她強調，目前透過飲食控制，已成功將血糖值降至穩定狀態，呼籲有類似習慣的民眾應多加留意。對此，婦產科醫師邱筱宸也在其臉書粉專發文說明，燕麥奶雖然標榜健康，但...CTWANT ・ 7 小時前
它是功能性食物！降血糖、血壓、血脂、護腸道：趕快吃起來
火龍果給人「高纖、低熱量」的印象，但營養師薛曉晶表示，研究已證實，紅肉火龍果的健康效益驚人！從血糖、血脂、慢性發炎，到心血管健康與腸道菌相平衡。紅色火龍果富含膳食纖維、鎂、磷、鐵等礦物質含量，都勝於白肉品種，且因富含多酚、類黃酮及甜菜紅素等植化素，都是超強抗氧化劑。她建議，民眾今天就開始食用！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
41歲瘦護理師無三高竟中風！睡眠不足、壓力成隱形推手
現代人工作繁忙，生活壓力大，中風不再是中老年人的專利。一名41歲護理師身材纖細、無三高，卻因頭痛一個月就醫，診斷為腦中風，長期勞累和睡眠不足是主因。中天新聞網 ・ 1 天前
血壓藥什麼時間吃最好？早上吃、飯前吃？這種人晚上也要吃
血壓藥早上服還是晚上服，飯前服還是飯後服？是高血壓患者經常詢問的話題。由心臟外科醫師告訴你，服用降血壓藥的正確時間。 血壓藥一天吃幾次？ 中國醫學科學院阜外醫院心臟外科副教授、副主任醫師孫宏濤健康2.0 ・ 8 小時前
「心臟三尖瓣逆流」不痛不癢最致命！心悸、腹脹、腳水腫…6症狀不可不慎：等到肝衰竭就太晚了
「有位中年患者，十多年前曾經因為二尖瓣逆流接受二尖瓣修補手術。」林口長庚醫院心臟血管外科主任陳紹緯教授表示，「不過在經過幾年後，患者的三尖瓣逆流逐漸惡化。來到門診時，患者已經有腹水、下肢水腫的狀況。」三尖瓣逆流是常被忽略的狀況，主要因其病程進展緩慢，初期症狀不明顯，因此病人常常延遲就醫，等到病情嚴重時已不適合手術……幸福熟齡 ・ 1 小時前