U:NUS宣布年底演出計劃 蔡承祐量身打造Netflix影集插曲

【記者林丞偉／台北報導】偶像男團「U:NUS」近來受到廠商邀請加入歲末補漆活動，將熱門曲《嗨到臉紅紅》改編為《刷到臉紅紅》，更宣布12 月 6 日將在高雄衛武營「2025 華友聯萬人迷音浪演唱會」演出；此外，團員 C.Y 蔡承祐攜手金曲入圍音樂人彭柏邑 Boiii P 為 Netflix暗黑校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》打造插曲《覆蓋回憶》，以抒情搖滾堆疊細膩情緒，描繪角色在真相與過往間的拉鋸。

蔡承祐透露：「當時在錄音室哼出的旋律意外成形。」歌曲從壓抑到爆發，宛如記憶反覆播放，越想覆蓋卻越清晰。他也分享首次單獨合作戲劇 OST 的驚喜：「平常寫的風格與這類型差很多，感謝劇組給我機會。」製作時最難詮釋的是情緒，「必須投入劇情，才能唱出共鳴。」他希望聽眾從歌裡感受到「想靠近又害怕失去」的心情。

影集以「暴雨殺人魔」懸案展開為起點，牽動跨越時空的真相追尋，《覆蓋回憶》延伸角色的心理軌跡：覆蓋不了的傷、放不下的情，都需要在恰好的距離安放。蔡承祐以「說心事」般的唱法，把痛與愛攤開，提醒觀眾：「錯過的約定與每道傷都是成長的養分。」這首歌將陪伴影集，引領觀眾在黑暗與救贖之間找到答案。

