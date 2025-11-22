U：NUS宣布歲末演出計劃 蔡承祐為Netflix新劇製作插曲

U：NUS 近期受邀加入歲末補漆活動。（滾石唱片提供）

人氣男團 U：NUS 近期受邀加入歲末補漆活動，將熱門曲〈嗨到臉紅紅〉改編為〈刷到臉紅紅〉，象徵歲末回家、整理與迎新，U：NUS 也在記者會以青春節拍詮釋補牆與翻新的精神，將「陪你把家變更好」具象化。團員表示：「第一次真正理解這項活動背後的溫度，也感謝讓我們的音樂以全新方式被聽見。」

〈刷到臉紅紅〉MV 特別到台南取景，從 86 特區建案到黃金海岸與奇美博物館外圍，透過光線與建築捕捉家的真實與希望。 U：NUS 更宣布12 月 6 日將於高雄衛武營「2025 華友聯萬人迷音浪演唱會」登場開唱。

此外，團員 蔡承祐攜手音樂人彭柏邑 Boiii P 為 Netflix暗黑校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》打造插曲〈覆蓋回憶〉，以抒情搖滾堆疊細膩情緒，描繪角色在真相與過往間的拉鋸。蔡承祐透露：「當時在錄音室哼出的旋律意外成形。」他也分享首次單獨合作戲劇 OST 的驚喜：「平常寫的風格與這類型差很多，感謝劇組給我機會。」製作時最難詮釋的是情緒，「必須投入劇情，才能唱出共鳴。」他希望聽眾從歌裡感受到「想靠近又害怕失去」的心情。

