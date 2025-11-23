U:NUS改編〈刷到臉紅紅〉青春節奏翻新家 蔡承祐為新劇〈覆蓋回憶〉搖滾情緒刻畫愛與痛

【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】人氣男團 U:NUS 10月推出單曲〈如果愛都說不出來〉後，近期受華友聯集團邀請加入歲末補漆活動，將熱門曲〈嗨到臉紅紅〉改編為〈刷到臉紅紅〉，為邁入第 15 年的活動注入青春能量。歲末象徵回家、整理與迎新，像替生活按下重置鍵，U:NUS將補漆的刷動節奏與家的溫度融入旋律，讓「煥然一新」變得更有趣，他們笑說：「希望華友聯的住戶都能刷出美好新人生。」。

從「認購書香」公益到「大明星到你家」陪住戶補漆，華友聯集團始終以行動陪伴社區。今年則跨界以音樂呈現家的修補意象。〈刷到臉紅紅〉在華友聯集團與台灣三井不動產合作建案動土儀式上首度亮相，U:NUS也在記者會以青春節拍詮釋補牆與翻新的精神，將「陪你把家變更好」具象化。團員表示：「第一次真正理解這項活動背後的溫度，也感謝讓我們的音樂以全新方式被聽見。」。

▲U:NUS〈刷到臉紅紅〉MV南台灣熱力開拍，光影海景呈現家的真實樣貌。（滾石唱片提供）

〈刷到臉紅紅〉MV特別到台南取景，從 86 特區建案到黃金海岸與奇美博物館外圍，透過光線與建築捕捉家的真實與希望。典雅場景象徵家的底蘊、海岸呼應歲末更新，而 86 特區則延伸華友聯「懂生活的建築家」理念。MV 也將與「2025 華友聯萬人迷音浪演唱會」串連推出「刷到臉紅紅 Reels 舞動挑戰」，更宣布12 月 6 日U:NUS 將於高雄衛武營「2025 華友聯萬人迷音浪演唱會」登場開唱。

▲蔡承祐為Netflix新劇量身製作插曲〈覆蓋回憶〉，以搖滾情緒刻畫愛與痛。（滾石唱片提供）

此外，團員 C.Y 蔡承祐攜手金曲入圍音樂人彭柏邑 Boiii P 為 Netflix暗黑校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》打造插曲〈覆蓋回憶〉，以抒情搖滾堆疊細膩情緒，描繪角色在真相與過往間的拉鋸。蔡承祐透露：「當時在錄音室哼出的旋律意外成形。」歌曲從壓抑到爆發，宛如記憶反覆播放，越想覆蓋卻越清晰。他也分享首次單獨合作戲劇 OST 的驚喜：「平常寫的風格與這類型差很多，感謝劇組給我機會。」製作時最難詮釋的是情緒，「必須投入劇情，才能唱出共鳴。」他希望聽眾從歌裡感受到「想靠近又害怕失去」的心情。

影集以「暴雨殺人魔」懸案展開為起點，牽動跨越時空的真相追尋。當紀錄片企劃周品瑜意外走進凶宅、直面兇手，夢魘般的回聲逐漸揭開人性深處的愛與罪。〈覆蓋回憶〉延伸角色的心理軌跡：覆蓋不了的傷、放不下的情，都需要在恰好的距離安放。蔡承祐以「說心事」般的唱法，把痛與愛攤開，提醒觀眾：「錯過的約定與每道傷都是成長的養分。」這首歌將陪伴影集，引領觀眾在黑暗與救贖之間找到答案。