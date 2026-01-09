U：NUS玩24小時直播 睡覺搶被子全都露

男團「U:NUS」由高胥崴、高有翔、吳昱廷、蔡承祐組成，日前迎來出道3周年，推出新創作唱跳歌曲〈麻吉GO〉，為回饋長久支持的歌迷，團員們首度挑戰24小時馬拉松直播，其中睡播更意外捕捉到團員高有翔捲走團長高胥崴的被子，對方因此冷醒，互動逗趣。

團員們第一次進行24小時不間斷直播，讓粉絲陪伴他們一整天的行程，包含按摩、逛夜市及在錄音室進行創作，並前往戶政事務所參與熟識新銳音樂製作人彭柏邑Boiii P登記結婚的過程，與粉絲分享歡笑和幸福。

其中蔡承祐即將當兵入伍，在直播中向粉絲喊話，未來在團體暫時缺一的期間希望大家持續給予愛與支持；高胥崴與高有翔也真誠感謝每一份陪伴，期許新的一年持續成長，用更好的作品與演出回饋歌迷，在結束直播尾聲，團員一同抵達桃園機場，預告即將前往泰國為新作品取材，十分用心。